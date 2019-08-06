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Ankara Barosu RTÜK'ün tartışılan yönetmeliğinin iptali için dava açtı

Ankara Barosu RTÜK'ün tartışılan yönetmeliğinin iptali için dava açtı

Ankara Barosu, RTÜK'ün internet üzerinden yapılan yayınları denetlemesine imkan tanıyan yönetmelik değişikliğinin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne itiraz yoluyla başvurulması talebiyle Danıştay'da dava açtı.

Ankara Barosundan yapılan yazılı açıklamada, "1 Ağustos 2019 tarih ve 30849 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmeliğin, 2/2-b ve 4/1-a maddelerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali ile dayanak 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 29/A maddesinin Anayasa'ya aykırılığı iddiası ile Anayasa Mahkemesi'ne itiraz yoluna başvurulması talebiyle Baromuzca Danıştay'da dava açılmıştır" denildi.

İfade, haber alma ve verme özgürlüğüne müdahale

Açıklamada, söz konusu yönetmelik ile getirilen düzenlemenin ifade, haber alma ve verme özgürlüğüne doğrudan müdahale oluşturacağı, bireylerin tercih hakkının önüne geçerek otokontrolün kamunun denetimine aktarılmasına neden olacağı vurgulandı.

Dava dilekçesinde, davalı idarenin savunması alınmaksızın yürütmenin durdurulmasına karar verilmesinin talep edildiği bildirildi.

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