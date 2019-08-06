Marmaris Koca Ada'daki eşek esrarı! Tekneleri görünce anırıyordu

Anırıp yardım istiyor

Adanın yakınından geçen tekneleri gören eşek, anırarak adeta yardım istiyordu. Eşeğin bu haline tanık olan bir çok kişi durumu belediye kurumlarına bildirdiler. Ancak eşeğe kimse yardım eli uzatmadı. Eşeğin görüntüleri sosyal medyaya düşünce Marmaris Hayvan Hakları Derneği ön ayak oldu.