Marmaris Koca Ada'daki eşek esrarı! Tekneleri görünce anırıyordu
MARMARİS’te Koca Ada’daki eşek esrarı sosyal medyada hayvanseverlerin gündemine oturdu. Ada yakınına gelen tekneleri gören eşek anırmaya başlıyordu... Sonunda hayvan dostları adaya çıkarma yaptı ancak eşek sırra kadem basmıştı.
Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Bozburun Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Koca Ada’daki eşek sosyal medyanın gündemi oldu. Eşek ne zaman tekne görse anırmaya başlıyor ve adeta yardım istiyordu.
Marmaris'e 65 kilometre mesafedeki adada su bulunmuyor. Adada bir başına yaşam mücadelesi veren eşeğe, ilk başta tekne sahipleri yardımcı oldu. Adaya yanaşanlar ona su ve yiyecek verdi.
Anırıp yardım istiyor
Adanın yakınından geçen tekneleri gören eşek, anırarak adeta yardım istiyordu. Eşeğin bu haline tanık olan bir çok kişi durumu belediye kurumlarına bildirdiler. Ancak eşeğe kimse yardım eli uzatmadı. Eşeğin görüntüleri sosyal medyaya düşünce Marmaris Hayvan Hakları Derneği ön ayak oldu.
Eşek sırra kadem bastı
Eşeğe yardım için AKUT ekipleri, belediye çalışanları ve hayvanseverler adaya çıkarma yaptı. Adayı didik didik arayan görevliler eşeği bir türlü bulamadı. Adadan yüzerek ayrılma ihtimali olmayan eşeğin başına ne geldiği merak ediliyor.