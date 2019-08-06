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Akrabalarına kazık atmaya çalıştı! İş adamının soygun oyununu polis bozdu

Akrabalarına kazık atmaya çalıştı! İş adamının soygun oyununu polis bozdu

Bahçelievler'de akrabalarından yatırım yapmak için 382 bin dolar alan iş adamı, parayı geri veremeyince akıllara durgunluk veren bir hırsızlık senaryosu devreye soktu. Paraların çalındığı süsünü veren iş adamının oyunu polis bozdu.

Olay, Bahçelievler'de meydana geldi. Yasin D. (41), isimli bir iş adamı geçen yıl akrabalarından işletilsin diye 382 bin dolar aldı. İş adamı aradan geçen bir yıl içerisinde elindeki parayı harcadı. İş adamı Yasin D. parayı aileye ödeme günü yaklaşınca iş ortağı Tekin Z. (46) ile akıllara durgunluk veren bir plan yaptı.

İddiaya göre, Yasin D. sözde içinde 382 bin dolar olan çantayı otomobilinin bagajına aldı ve yola çıktı. Şirinevler Mahallesi yan yola geldiğinde üzerinde iki kişinin bulunduğu motosiklet, araca çarparak kaza yaptı. Kazadan sonra iki motosikletli arabanın bagajında bulunan parayı çalarak kaçtı. Çevredeki vatandaşların arabadaki çantanın çalındığını söylemesi üzerine bagaja bakan Yasin D. çantanın yerinde olmadığını görünce durumu polise bildirdi. Polis, Yasin D.’nin şikayeti üzerine olayla ilgili inceleme başlattı.

Çalındı süsü vermeye çalıştı

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, çalışma kapsamında 40 kilometrelik güzergah üzerindeki güvenlik kamerası görüntüleri 8 gün boyunca toplayıp incelemeye aldı. Görüntüleri büyük bir titizlikle inceleyen ekipler, Yasin D.'nin para çantasını çalanlar şahıslarla daha sonra bir araya geldiğini, motosikleti başka bir yere bıraktıklarını ve parayı çalanların elbiselerini değiştirdiklerini belirledi.

Görüntülerden motosikletli şüphelilerden birinin kimlik bilgilerini tespit eden polis, şahsı yakaladı. Polis, gözaltına Mert S. (28) isimli şüphelinin emniyetteki ifadeleri doğrultusunda, diğer şüpheliler Tekin Z. (46) ve Yusuf Z. (18)'yi de 2 Ağustos Cuma günü yakaladı.

Yakalanan motosikletli zanlılardan, Yusuf Z.'nin paranın çalınması planını yapan Tekin Z.’nin oğlu olduğu öğrenildi. Yusuf Z. ve diğer motosikletli hırsız Mert S.’nin verdiği ifadeler doğrultusunda savcılık, arabasından para çalındığını söyleyerek şikayetçi olan Yasin D.’nin yakalanması talimatını verdi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Yasin D. emniyetteki sorgusunda olayı iş ortağı Tekin D. ile planladıklarını itiraf etti. 
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahısların, çıkarıldıkları mahkemece "Suç uydurmak’’ ve ‘’Dolandırıcılık girişiminden haklarında işlem yapılacağı öğrenildi. Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

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