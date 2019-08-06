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Araştırmada ortaya çıktı! Babalık stresi çocukta sorunlara yol açıyor

Demirören Haber Ajansı
Araştırmada ortaya çıktı! Babalık stresi çocukta sorunlara yol açıyor

Anne adaylarının hamileliği döneminde, babaların yaşadığı stresin ileride çocuklarda duygusal ve davranışsal sorunlara neden olabileceği açıklandı.

İngiltere’deki Cambridge Üniversitesi’ndeki yeni araştırma, çocukların iki yaşına kadar büyüme sürecinde anne ve babaların nasıl dâhil olduklarını inceledi.

Araştırmacılar ebeveynlerin, kadının hamileliği döneminde problemli bir ilişkileri olmuşsa iki yaşındaki çocukların endişe, mutsuzluk, çabuk korku, hüzün ve yeni durumlara hemen bağlanma gibi duygusal problemlere yatkın olacağını ortaya koydu.

Gelişim ve Psikopataloji dergisinde yayımlanan araştırma sonuçlarında, 428 anne ve baba adayı doğumdan sonra 14 ve 24 ay boyunca izlendi.

Araştırma süresince anne ve baba adaylarına, hamilelik ve doğum sonrası endişe ve depresyon belirtileri gösterip göstermedikleri soruldu.

Araştırmayı yürüten Professor Claire Hughes, Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada, hamilelik dönemindeki hem anne hem baba adayındaki akıl sağlığı sorunlarının çocuk gelişiminde büyük etkisi olduğunu belirtti.

Bugüne kadar, ilk kez baba olanların bir kenara itildiğini veya annelerden soyutlanarak tedavi edildiğini belirten Hughes, bunun artık değişmesi gerektiğini ifade etti. Hughes ayrıca, çocukların erken gelişim evresinde görülen zorlukların sadece anneden değil; babada da kaynaklanan uzun dönem etkiler sonucunda olabileceğinin altını çizdi.



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