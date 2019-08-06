HABER /  EMLAK
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun

Konut kredi faizleri düştü şu an konut alım zamanı

Konut kredi faizleri düştü şu an konut alım zamanı

Coldwell Banker ACCE Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dilber, faizlerin düşmesiyle birlikte vatandaşlardan yoğun telefon aldıklarını belirterek, vatandaşların mevduattaki parayı konuta çevirmeye başladığını söyledi.

Gayrimenkul alanında faaliyet gösteren Coldwell Banker ACCE Yönetim Kurulu Başkanı Dilber, yaptığı yazılı açıklamada, merkez bankasının faizleri düşürmesi ve bunun bankaların kullandırdığı konut kredilerine yansıması sonrası ciddi anlamda telefon trafiği yaşadıklarını aktardı. 

Dilber, faizlerin düşmesinin satışlara olumlu yansıdığını ve yalnızca maliyet açısından değil, motivasyona da olumlu etki ettiğini belirterek, şunları kaydetti: 

"Anında telefonlarımızı çalmaya başladı. Merkez Bankası’nın aldığı 450 baz puanlık indirim gayet yerinde bir hamleydi. Ancak yıl sonuna kadar faizlerin düşüşünde biraz daha beklenti var. Bunu da yakında göreceğizdir. Satışlarımıza da bu ciddi anlamda yansıyacaktır. Şu an konut alım zamanı. 1 yıl sonra bu fiyatları görmek pek mümkün değil. Vatandaş mevduattaki parayı konuta çevirmeye başladı. Mevduat faizinde duran vatandaş artık gayrimenkul yatırımına dönüyor. Banka faizinde duran para değer kaybı yaşarken, gayrimenkul her zaman değerleniyor."

"Krizi fırsata çevirmek gerek" 

Faizlerin aşağı çekildiği, gayrimenkul fiyatlarının uygun olduğu bir dönemden geçildiğini aktaran Dilber, "Kriz durumları her daim fırsat yaratır. Şu dönem bunu fırsata çevirme vakti. Bugün, özellikle markalı projelere yatırım yapanlar, 1 yıl sonra ciddi anlamda kazanç sağlayacaklar. İstanbul’da konut stoku var evet ancak talep de var. Piyasa doyma noktasına geldi demek doğru olmaz. Halen ihtiyaç var. Doğru lokasyon çok önemli." ifadelerini kullandı. 

Yabancı yatırımcıların konut sektörüne olan ilgisine de değinen Dilber, "İstanbul metropol bir şehir, dünyanın gözü bu şehirde. Yabancılar İstanbul’u çok seviyorlar. 250 bin dolara vatandaşlık verilmesi konusu sektöre ciddi bir ivme kazandırdı. Pakistan’dan dahi telefonlar alıyoruz. Türkiye’de gayrimenkul yatırımı yaparak, vatandaş da olmak isteyenler var. Kısaca dünyanın birçok bölgesinden Türk gayrimenkul sektörüne ilgi var." açıklamasında bulundu. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Konut kredisi taksitleri ne kadar oldu? Güncel ödeme tablosu
Foto Galeri Konut kredisi taksitleri ne kadar oldu? Güncel ödeme tablosu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Alper Potuk'un babası kolon kanseri oldu Ersun Yanal'a bakın ne teklif etti
Alper Potuk'un babası kolon kanseri oldu Ersun Yanal'a bakın ne teklif etti
Lille Yusuf Yazıcı'yı resmen açıkladı! İşte bonservis bedelindeki bomba detay
Lille Yusuf Yazıcı'yı resmen açıkladı! İşte bonservis bedelindeki bomba detay
Suudi Arabistan'ın Türkiye ile ilgili skandal stratejik planı ele geçirildi!
Suudi Arabistan'ın Türkiye ile ilgili skandal stratejik planı ele geçirildi!
Kamu bankalarının faiz indirimi sonrası iki günde rekor kredi başvurusu!
Kamu bankalarının faiz indirimi sonrası iki günde rekor kredi başvurusu!
Tarkan'ın Kaz Dağları'ndaki villası sosyal medyada olay oldu
Tarkan'ın Kaz Dağları'ndaki villası sosyal medyada olay oldu
Ankara'da kritik zirve! ABD'li askeri yetkililer ile Güvenli Bölge toplantısı
Ankara'da kritik zirve! ABD'li askeri yetkililer ile Güvenli Bölge toplantısı
ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe Sinan Güler ile yolları ayırdı
Fenerbahçe Sinan Güler ile yolları ayırdı
23 Haziran seçim paraları nereye yatacak ne zaman?
23 Haziran seçim paraları nereye yatacak ne zaman?
BİLSEM sonuçları açıklanıyor 2019 BİLSEM mülakat sonucu öğrenme
BİLSEM sonuçları açıklanıyor 2019 BİLSEM mülakat sonucu öğrenme
Fenerbahçe Beko'da Sinan Güler ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe Beko'da Sinan Güler ile yollar ayrıldı
Antalya'da müteahhidin cinayet zanlısı yakalandı
Antalya'da müteahhidin cinayet zanlısı yakalandı
Kızılay vekaleten kurbanlık bağışı 2019 fiyatı ne kadar?
Kızılay vekaleten kurbanlık bağışı 2019 fiyatı ne kadar?
Yorumlar