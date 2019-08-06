Alper Potuk'un babası kolon kanseri oldu Ersun Yanal'a bakın ne teklif etti

Fenerbahçeli Alper Potuk'un babası Mustafa Potuk'un kolon kanseri olduğu ortaya çıkarken tecrübeli futbolcunun Ersun Yanal'a ''Gerekirse maaşımda indirim yapılsın'' dediği öğrenildi.

Fenerbahçe’de son dönemde en çok tartışılan isimlerin başında gelen ve aldığı parayla oynadığı futbol arasında dağlar kadar fark olan Alper Potuk'un asıl probleminin perde arkası ortaya çıktı.

Sözcü'de yer alan habere göre, 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun babası Mustafa Potuk kolon kanseri. Alper bu nedenle sıkıntılı ve futbola konsantre olmakta zorlanıyor.

“İstenirse maaşımda indirime gidebilirim”

Bazı taraftarların tepki gösterdiği Alper'in Teknik Direktör Ersun Yanal ile bir görüşme yaptığı ve bu konuda serzenişte bulunduğu öğrenildi. Alper Potuk'un Ersun Yanal'a “İstenirse maaşımda indirime gidebilirim” dediği belirtildi.





Başkan kol kanat gerdi

Bu durumu öğrenen Başkan Ali Koç da Alper'e kol kanat gerdi. Sağlık ve aile konularındaki hassasiyeti ile bilinen Koç, futbolcusuna babasının hastalığı ile bizzat ilgilenme sözü verdi. Takım kaptanları Emre ve Hasan Ali'ye de Alper'e destek olunması talimatı verildi.





Bir dargın bir barışık aşk yaşıyor

Hatırlanacağı gibi Alper Potuk, futbolunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen bir isim. Oyuncu Tuvana Türkay ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan Alper Potuk'un performansının düşüklüğünü çapkınlığına da bağlayanlar var.