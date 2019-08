Lille Yusuf Yazıcı'yı resmen açıkladı! İşte bonservis bedelindeki bomba detay

Fransız Kulübü Lille, Trabzonspor forması giyen Yusuf Yazıcı ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Maddeler içinde "Türkiye'den bir kulübe giderse 20 milyon euro tazminat" detayı da yer aldı.

Ligue 1 ekiplerinden Lille, Trabzonspor'dan kadrosuna dahil ettiği Yusuf Yazıcı'yı resmen açıkladı. Fransız ekibi, 22 yaşındaki milli oyuncu ile 2024 yılına dek 5 yıllık sözleşme imzaladıklarını belirtti.

İşte Yusuf Yazıcı'nın maliyeti

Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'nın 16.5 milyon Euro bedelle Lille'e transfer olduğunu resmen açıkladı. Lille, Yusuf'un 25 maç oynaması halinde 1 milyon Euro daha ödeyecek. Bordo mavililer ayrıca bir sonraki satıştan da %20 pay alacak. Maddeler içinde "Türkiye'den bir kulübe giderse 20 milyon euro tazminat" detayı da yer aldı.

''Hoşgeldin Yusuf''

Lille yaptığı açıklamada; "Yusuf Yazıcı'nın Lille'e gelmesi, takımın genç yaşına rağmen en üst düzeyde sağlam bir deneyime sahip, ümit verici profilini zenginleştiriyor. Bu takviye, Christophe Galtier'in mevcut rekabette yeni bir teknik avantaj sağlamasına olanak sağlayacak. Hoşgeldin Yusuf." ifadelerini kullandı.





‘Vira bismillah’

12 numaralı Lille formasını sırtına geçiren Yusuf, sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşarak ‘Vira bismillah’ notunu paylaştı.

''Yusuf, Trabzonspor'da liderdi''

Lille CEO'su Marc Ingla ilse Yusuf transferi hakkındaki görüşlerini; "Yusuf'un imzası Lille için büyük bir memnuniyettir. Bu kulüp için önemli bir hamle. Yusuf, genç; ama aynı zamanda ülkesinde çok popüler ve ünlü bir oyuncu. Yusuf, Trabzonspor'da liderdi ve Türkiye Milli Takımı'nın bir üyesi. O, kayda değer sol ayağı, mükemmel teknik özellikleri ve yaratıcılığıyla gelecek sezon takımımızı daha da zenginleştirecek. Kendisinin, Ligue 1'deki yeteneğini LOSC forması altında çabucak göstereceğinden ve ekibimize başarılı bir sezon geçirmesine yardımcı olacağından eminiz. Hoşgeldin! " şeklinde belirtti.

Yusuf Yazıcı teşekkür etti

Yusuf Yazıcı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Şehrimin dar sokaklarında oynadığım mahalle maçlarıyla başlayan, Avni Aker'e attığım adımla büyüyen, Ay Yıldızlı formaya uzanan bu öyküde yeni bir sayfa açılıyor. Şimdi Fransa'dayım yeni bir yola çıkıyorum. Benimle ilgili düşüncelerini paylaşan herkese çok teşekkür ederim. Bu paylaşımların ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Çünkü 8 yaşında kapısından girdiğim bu kulübün neyi ifade ettiğini, küçücük bir çocuğun o forma için ne hayaller kurduğunu biliyorum. Evimde, köyümde, mahallemde her anımda, her sohbetimde yeri olan Trabzonspor'un, taraftarları için, bizim için ne anlama geldiğini biliyorum. Erdoğdu'daki evimizden Trabzon'a doğru baktığımda hep Avni Aker stadyumunda oynamayı, Trabzonspor forması giymeyi hayal ederdim ve hayallerime kavuştum. Şimdi tribünlerinde sevindiğim, altyapısında yetiştiğim, kaptanlık bandını taktığım kulübümün, Trabzonspor forması hayali kuran küçük kardeşlerimizin bana yeni bir görev verdiğini düşünüyorum.





''Örnek olmak istiyorum''

Kulübümü, şehrimi Avrupa'da temsil etmek, benden sonra gelecek kardeşlerime Trabzon'da doğmuş, yetişmiş birinin Avrupa'da mücadele edebileceğini göstermek, Boztepe'de, Erdoğdu'da, Faroz'da, Çaykara'da, Yavuz Selim stadında ya da başka bir sahada top oynayan Trabzonlu çocuklara yapabileceklerine inanmaları için örnek olmak istiyorum.

Yaşadığım her anın değerini bildiğim ve formasını giydiğim için her an şükrettiğim Trabzonspor'a, bugüne kadar her zorlukta yanımda olan babam, annem, ağabeyim, kardeşim, dostlarım ve yakınlarım başta olmak üzere, başkanımıza, yönetim kurulumuza, hocalarıma, taraftarımıza, takım arkadaşlarıma, kulüp emekçilerimize sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Bu yeni serüvende hepinizin yanımda olacağını ve gücümün desteğiniz olacağını biliyorum.”