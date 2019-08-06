Polis akademisi kadın polis alımı yaş ve boy şartı nedir 2019

2019-2020 yılı içinde POMEM okullarına 2.250 erkek, 250 kadın olmak üzere toplam 2500 polis alımı yapılacak. Peki Polis Akademisi polis alımı şartları neler, kadın ya da erkek polis adaylar için başvuru şartları neler ve başvuru için son gün ne zaman? İşte Polis Akademisi polis alımı takvimi.

Polis Akademisi tarafından PMYO okullarına toplam 2500 polis alımı yapılacak. Başvurular ve başvuru şartları açıklandı. EGM 2500 polis alımı ilanına başvuru yapacak adaylardan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2019 yılında düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT puan türünden 250,000 (iki yüz elli) ham taban puan ve üzerinde puan almış olmaları isteniyor.

2500 polis alımına başvuru yapacak adaylara Özel Harekat Polisi (PÖH) alımı hakkında müjdeli haber geldi.. PÖH olmak isteyenlerin başvuru yapabileceği PMYO polis alımına başvurular başladı.

2500 polis alımına başvurular 5 Ağustos 2019 tarihinde başladı ve 19 Ağustos 2019 tarihinde sona erecektir. Peki 2500 PMYO polis alımı kapsamında PÖH nasıl olunur?

PMYO İLE PÖH NASIL OLUNUR: Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde polis olmak isteyenler ilk olarak Polis Meslek Yüksekokulu'na (PMYO) katılması gerekmektedir ve orada mecburi eğitimlerini almalıdır.

Lise mezunu olan herkes istenen başvuru şartlarına uygun olması durumunda PMYO polis alımına başvuru yapabilir ve polis olarak atanabilecektir.

Bu süreçten sonra ise adaylar polis memuru olarak hangi branşta görev almak istiyorlar ise bunun için düzenlenen EGM branş seçimine katılarak o alan ile ilgili eğitimlere tabi tutulur.

Özel harekat polisi (PÖH) olmak isteyenler için ise 2 farklı yöntem bulunmaktadır.

PMYO öğrencisi olmak (2500 polis alımı ilanına başvuru yaparak, başvurunun olumlu sonuçlanması) bu esnada özel harekat polisi olmak istiyorum yönünde tercih yapmak.

Bunun yanı sıra polis memuru olarak görev yapan bir kişi de özel harekat polisi olmak için kadro arasında geçiş yapabilir.

EGM PÖH OLMAK İÇİN 2500 POLİS ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

2500 polis alımı ilanında talep edilen başvuru şartları şu şekildedir;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Lise ve dengi okul mezunu olmak.

c) ÖSYM Başkanlığı tarafından o yıl içinde yapılan Üniversite Giriş Sınavında; belirlenen puan türünden ya da türlerinden ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak. (2019 yılı içinde ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında TYT puan türünden 250,000 (iki yüz elli) ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak.)

ç) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocukları için, ÖSYM Başkanlığı tarafından o yıl içinde yapılan üniversiteye giriş sınavlarında; belirlenen puan türünden ya da türlerinden yüksekokullara girmek için yeterli asgari ham taban puanı almış olmak. (2019 yılı içinde ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında TYT puan türünden yüksekokullara girmek için yeterli asgari 150,00 (yüz elli) ham taban puan almış olmak.)

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak, (01 Ocak 1994 – 01 Ekim 2001 tarihleri arasında doğmuş olmak)

e) Boy ölçüsü, beden kitle indeksi ile sağlık yönünden Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak. (Polis Okullarına alınacak erkek öğrencilerin en az 167 cm, bayan öğrencilerin en az 162 cm boy uzunluğu olacaktır.) (Polis Okullarına alınacak erkek ve bayan öğrencilerin 18.00-27.00 aralığında Beden Kitle İndeksi olacaktır.) (Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinin tamamını incelemek için tıklayınız)

f) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak.

g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.

ğ) Eğitim-öğretim yılının başlangıç tarihi itibarıyla bir siyasî partiye veya siyasî parti kollarına üye bulunmamak.

h) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

ı) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

i) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.

j) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

k) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.