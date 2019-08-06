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Tarkan'ın Kaz Dağları'ndaki villası sosyal medyada olay oldu

İnternet Haber
Tarkan'ın Kaz Dağları'ndaki villası sosyal medyada olay oldu

Kaz Dağları'ndaki altın arama faaliyetlerini protesto eden Tarkan'ın sert sözleri gündeme otururken, Ersoy Dede şarkıcının 2010 yılında Kaz Dağları'nda 400 bin euroya villa satın aldığını yazınca çok sayıda yorum aldı.

Kaz Dağları'nın 40 kilometre uzağındaki Kirazlı Balaban Tepesi'nde altın arama faaliyetlerine Tarkan, çok sert tepki gösterdi. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından "Yeter artık. Bi durun, kendinize gelin. Sizlere emanet edilen bu topraklara ve de temsilcisi olduğunuz halkınıza ihanet etmeyin artık. " dedi.

Ormanların içinde villa

Tarkan'ın öfkesi sosyal medyada TT listesine girerken, Star yazarı Ersoy Dede, Tarkan'ın 9 yıl önce Kaz Dağları'ndan villa satın almasını gündeme getirdi. Yemyeşil ormanlarla çevrili deniz manzaralı villası için ağaç katliamına ortak olmakla suçlayan Dede, Tarkan'ın gözyaşlarının sahte olduğunu yazdı.

Villası değer mi kaybetti?

Dede paylaştığı tweette "Vaktiyle 400 bin euro’ya almış.. haberde öyle diyor. Acaba bu son gelişmelerden sonra değer mi kaybetti ki bu kadar kızdı Tarkan.." ifadelerine yer verdi.

Yazarın bu tepkisi kullanıcıları ikiye böldü, kimileri Dede'ye destek çıkarken, kimileri de benzetmenin çok yanlış olduğunu yazdı.

Çok sayıda yorum yağdı

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