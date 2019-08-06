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Dünyayı korkutan gelişme! Kuzey Kore 2 haftada 4 kez kısa menzilli füze ateşledi

Dünyayı korkutan gelişme! Kuzey Kore 2 haftada 4 kez kısa menzilli füze ateşledi

Kuzey Kore, "Tanımlanamayan" kısa menzilli füzeler fırlatarak 2 hafta içinde dördüncü kez deneme yaptı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından (JCS) yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin, yerel saatle 05.24 ve 05.36'da Güney Hwanghae bölgesinden Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) doğru kısa menzilli füzeler fırlattığı belirtildi.

Açıklamada, yaklaşık 37 kilometre irtifa kazanan füzelerin 450 kilometreye yakın yol katettiği bilgisi yer aldı.

Acil toplantı düzenledi

Kuzey Kore'nin ateşlediği füzelerin Güney Kore ile ABD arasında bu hafta başlayan tatbikatların başlangıcına denk gelmesi dikkati çekerken, Güney Kore ordusu, sürecin takipçisi olacağını ifade etti. Devlet Başkanlığı Sözcüsü Ko Min-jung da yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin füze denemesinden sonra hükümetin acil toplantı düzenlediğini açıkladı.

Yeni taktik güdümlü silah

Kuzey Kore, 25 Temmuz'da Doğu Denizi'ne doğru "yeni taktik güdümlü silah" olduğunu duyurduğu iki kısa menzilli füze fırlatmıştı. Güney Kore, 31 Temmuz'da da Kuzey'in ülkenin doğu kıyısında iki kısa menzilli füze fırlatarak bir haftada ikinci kez silah denemesi yaptığını bildirmişti. Wonsan kentinden fırlatılan füzelerin 250 kilometre menzilli olduğu ve 30 kilometre yüksekliğe ulaştığı aktarılmıştı.

Çoklu roket fırlatma sistemi

Pyongyang, bu füzelerin yeni çoklu roket fırlatma sisteminin ilk denemesi olduğunu açıklamıştı. Cuma günü 3. kez füze denemesi yapan Kuzey Kore, Güney Hamgyong'un Yonghung bölgesinden Doğu Denizi'ne doğru kısa menzilli füzeler fırlatmıştı. Kuzey Kore'nin son füze denemelerinin, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki müzakere sürecinin yeniden başlatılması girişimine gölge düşürebileceği yorumları yapılıyor.

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