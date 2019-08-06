Kazdağları yürüyüşü! Kanadalı şirketin şantiyesine girenler şoke oldu
KAZDAĞLARI'nda altın arayan Kanadalı Alamos şirketinin şantiye alanına bugün on binler yürüdü. Şantiyeye giren çevreciler gördükleri manzara karşısında dona kaldılar. İşte Kazdağları'nın son hali:
Kanadalı Alamos maden şirketi ve Türk ortağı tarafından Kaz Dağları’nda, Çanakkale’ye bağlı Kirazlı köyünde altın arama çalışmaları için ağaçların kesilmesi sonrası bölgeye yüründü. Çanakkale Belediyesi'nin organize ettiği Su ve Vicdan nöbeti büyük yürüyüşüne on binlerce kişi katıldı.
Ellerinde “Kaz Dağları hepimizin,” “Kaz Dağları’nın üstü altından değerlidir,” “Suyuma ve toprağıma dokunma” pankartları taşıyan on binlerce kişi altın aranan alana gittiler. Alamos şirketinin şantiyesine vardıklarına gördükleri manzara karşısında şoke oldular.
Kazdağları bu hale gelmiş
Alamos şirketinin kazdığı alan tamamen çölleşmiş bir görüntü sunuyor. Çok geniş bir alandaki tüm ağaçlar kesilmiş.
Kazdağları altın aranan alanın görüntüsü
Ne kadar ağaç kesildi?
Daha önce de bölgede protesto yürüyüşü yapan çevreciler ve yerel halk, maden aranacak alanda 192 bin ağaç kesildiğini söylerken; Tarım ve Orman Bakanlığı 13 bin ağacın kesildiği bilgisini veriyor.