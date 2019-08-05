Kazdağları'ndaki Alamos şirketinin kazı alanına girince şok oldular

Kanadalı bir maden şirketi ve Türk ortağı tarafından Kaz Dağları’nda, Çanakkale’ye bağlı Kirazlı köyünde altın arama çalışmaları için ağaçların kesilmesi sonrası bölgeye yüründü. Çanakkale Belediyesi, eyleme on binlerce kişinin katıldığını duyurdu.

Daha önce de bölgede protesto yürüyüşü yapan çevreciler ve yerel halk, maden aranacak alanda 192 bin ağaç kesildiğini söylerken; Tarım ve Orman Bakanlığı 13 bin ağacın kesildiği bilgisini veriyor.

Eyleme katılanların sosyal medya paylaşımlarına göre, protestocular maden arama çalışmalarının yapıldığı şantiye alanına girdi.

Göstericiler ellerinde “Kaz Dağları hepimizin,” “Kaz Dağları’nın üstü altından değerlidir,” “Suyuma ve toprağıma dokunma” pankartları da taşıyor.

“Büyük Su ve Vicdan Nöbeti buluşması” adı altında yapılan eylem için, Çanakkale’nin CHP’li Belediye Başkanı Ülgür Gökhan sosyla medya üzerinden kampanya yapıyor ve protesto gösterisinin yapılacağı yere otobüs kaldırıyor: