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İzmir'de akıl almaz kaza! Kafa kafaya çarpıştı ucuz atlatıldı

İhlas Haber Ajansı
İzmir'de akıl almaz kaza! Kafa kafaya çarpıştı ucuz atlatıldı

İzmir'in Tire ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile tır kafa kafaya çarpıştı.

İzmir’in Tire ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile tır kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından hurdaya dönen otomobilin içinde sıkışan yaralı AKS ve 112 ekiplerinin yardımı ile çıkarılarak Tire Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. 

Edinilen bilgilere göre Tire’den İzmir İstikametine gitmekte olan 35 YBT 91 plakalı Mehmet Ergel yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen 45 HB 5580 plakalı Emin Kartal yönetimindeki tır ile Mahmutlar Mahallesi yakınlarında kafa kafaya çarpıştı.

Araç içerisinde sıkıştı

Çarpışmanın etkisi ile hurdaya dönen araç içerisinde sıkışan talihsiz adamın yardımına AKS ve 112 ekipleri yetişti. Yaralıyı sıkıştığı araçtan kurtaran ekipler, ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak Tire Devlet Hastanesine götürdü. Araçta yaralanan Mehmet Ergel’in yüzünden ciddi yara aldığı ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. 

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