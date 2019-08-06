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Piyasalar dalgalı! Paralel olarak dolarda hareketli seyir var

Piyasalar dalgalı! Paralel olarak dolarda hareketli seyir var

Dolar/TL, ABD -Çin ticaret gerilimi nedeniyle piyasalarda oluşan dalgalanmaya paralel olarak hareketli seyrini sürdürüyor. Dolar/TL kuru 5,55 seviyelerinde seyrediyor.

Dolar/TL ve piyasalar Çin'in ABD'den tarım ürünlerini ithalatını durduracağını açıklamasının ardından dalgalanmaya devam ediyor. Trump yönetiminin 300 milyar dolarlık Çin ürününe ek vergi getirmesinin ardından risk iştahı azaldı ve gelişen ülke kurları borsalarla birlikte sert düştü.

Dolarda son durum

Kur kademeli olarak geriledi

Dolar kuru dün 5.62 TL'yi görürken burada oluşan direnç noktasından geri döndü. Beklentilerin altında gelen enflasyon, TCMB'nin rezerv artırıcı zorunlu karşılıklar hamlesi ve haftalık swap ihalelerinin daha uzun vadelere yayacağı haberleriyle kur kademeli olarak geriledi. TL'yi destekleyen bir diğer unsur da yüksek getiri, carry trade imkanı ve bayram öncesi gelen satışlar oldu. 

Dolar 5,55 Euro ise 6,21 seviyesinden işlem görüyor.

Altında son durum

Altın ve yen gibi güvenli limanlar ise alıcılı tarafta. Altının onsu 1469 dolara çıkarak son 6 yılın zirvesini gördü. Gram altın fiyatında 263 seviyesi aşıldı.

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