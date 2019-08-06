HABER /  EKONOMİ
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun
ADV Faizler Düştü! İşte en avantajlı bayram kredileri...

Enflasyonun yüzde 10'a gerileyeceği tahmin ediliyor

Enflasyonun yüzde 10'a gerileyeceği tahmin ediliyor

Temmuz'da yüzde 1.36'yla beklentinin altında artan enflasyonun, üçüncü çeyrekte yüzde 10 civarına gerileyeceği ekonomistler tarafından tahmin ediliyor.

Temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı. TÜFE, beklentinin altında yüzde 1.36 arttı, yıllık enflasyon yüzde 16.65’e yükseldi. Yİ-ÜFE ise hazirana göre yüzde 0.99 düşerken, Temmuz 2018'e kıyasla yüzde 21.66 arttı.  Dün yayımlanan üçüncü çeyrek enflasyon beklenti anketine göre, Ağustos ve eylülde yıllık enflasyondaki düşüş hızlanacak. Ekimde, enflasyon yüzde 10 sevilerine gerileyecek. Aynı  ankete göre yıl sonu enflasyonu ise yüzde 11 ila yüzde 14 arasında gerçekleşecek.

Zam şampiyonu paket turlar

Yurtiçi bir hafta ve daha fazla süreli turlar yüzde 29.18'lik fiyat artışıyla temmuz ayının zam şampiyonu oldu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan yeni parti kuracak isimlerle nasıl mücadele edecek? Selvi açıkladı
Erdoğan yeni parti kuracak isimlerle nasıl mücadele edecek? Selvi açıkladı
Falcao Galatasaray'a imza atıyor! Kritik gün belli oldu
Falcao Galatasaray'a imza atıyor! Kritik gün belli oldu
AK Partili Turan'dan Kaz Dağları çıkışı: Keşke ilgililer süreci daha iyi yönetebilseydi
AK Partili Turan'dan Kaz Dağları çıkışı: Keşke ilgililer süreci daha iyi yönetebilseydi
Davutoğlu vaz mı geçti? Gündem yaratan iddiadan sonra Selçuk Özdağ'dan yanıt!
Davutoğlu vaz mı geçti? Gündem yaratan iddiadan sonra Selçuk Özdağ'dan yanıt!
Dünkü gelişmeler yeni bir krize işaretti Erdoğan'dan Keşmir konusunda taraflara diyalog çağrısı
Dünkü gelişmeler yeni bir krize işaretti Erdoğan'dan Keşmir konusunda taraflara diyalog çağrısı
Türk askeri yetkili 'Fırat' operasyonunun tarihini açıkladı
Türk askeri yetkili 'Fırat' operasyonunun tarihini açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Yusuf Yazıcı Lille formasını ilk kez giydi ‘Vira bismillah’ notunu paylaştı
Yusuf Yazıcı Lille formasını ilk kez giydi ‘Vira bismillah’ notunu paylaştı
Ağustos ayı evde bakım maaşları ayın kaçında ödenecek?
Ağustos ayı evde bakım maaşları ayın kaçında ödenecek?
İzmir merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu! 18 gözaltı kararı
İzmir merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu! 18 gözaltı kararı
TİKA'dan İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi 12 ülkeye eğitim desteği verecek
TİKA'dan İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi 12 ülkeye eğitim desteği verecek
Gazişehir Gaziantep Abdul-Aziz Tetteh'yi kadrosuna kattı
Gazişehir Gaziantep Abdul-Aziz Tetteh'yi kadrosuna kattı
Ben Fero kucak dansı videosu tepkilerin hedefi oldu
Ben Fero kucak dansı videosu tepkilerin hedefi oldu
Yorumlar 1 yorum