Enflasyonun yüzde 10'a gerileyeceği tahmin ediliyor

Temmuz'da yüzde 1.36'yla beklentinin altında artan enflasyonun, üçüncü çeyrekte yüzde 10 civarına gerileyeceği ekonomistler tarafından tahmin ediliyor.

Temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı. TÜFE, beklentinin altında yüzde 1.36 arttı, yıllık enflasyon yüzde 16.65’e yükseldi. Yİ-ÜFE ise hazirana göre yüzde 0.99 düşerken, Temmuz 2018'e kıyasla yüzde 21.66 arttı. Dün yayımlanan üçüncü çeyrek enflasyon beklenti anketine göre, Ağustos ve eylülde yıllık enflasyondaki düşüş hızlanacak. Ekimde, enflasyon yüzde 10 sevilerine gerileyecek. Aynı ankete göre yıl sonu enflasyonu ise yüzde 11 ila yüzde 14 arasında gerçekleşecek.

Zam şampiyonu paket turlar

Yurtiçi bir hafta ve daha fazla süreli turlar yüzde 29.18'lik fiyat artışıyla temmuz ayının zam şampiyonu oldu.