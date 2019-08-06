Andre Ayew Cocu'nun yanına gidiyor

Derby County'nin yeni teknik direktörü Phillip Cocu, Fenerbahçe'den eski öğrencisi Andre Ayew'i kadrosuna katmak istiyor.

Geçen sezon başında Fenerbahçe'ye imza atan ancak sarı-lacivertli kulüpteki görevi sona eren Phillip Cocu, yeni takımında çalışmalarını sürdürüyor.

2019-20 sezonu öncesi, Championship ekiplerinden Derby County'nin başına geçen ve Frank Lampard'dan görevi devralan Hollandalı teknik adam, eski öğrencisi Andre Ayew'e göz dikti.

Ghanasoccernet'in verdiği habere göre, Andre Ayew'in Fenerbahçe'ye transferinde büyük rol oynayan Cocu, Ganalı yıldızı Derby'ye götürmek istiyor. Fenerbahçe'de kiralık olarak geçirdiği bir sezonun ardından takımdan ayrılan ve kulübü Swansea City'ye geri dönen Ayew de Galler ekibinden ayrılmaya sıcak bakıyor.

29 yaşındaki Ayew, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 38 resmi maçta forma giyip 5 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti