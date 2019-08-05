Türk askeri yetkili 'Fırat' operasyonunun tarihini açıkladı

Askeri bir Türk kaynak, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden gündeme getirdiği ‘Fırat’ın doğusuna yönelik operasyonun’ Kurban Bayramı’nı takiben 11 Ağustos’tan sonra başlamasını beklediğini söyledi.

İsminin belirtilmesini istemeyen Türk bir askeri kaynak RİA Novosti haber ajansına, “Türk ordusu söz konusu askeri operasyona Kurban Bayramı’ndan sonra, yani 11 Ağustos’tan sonra başlayabilir” açıklamasında bulundu.

Kaynağın bu açıklaması, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye'nin kuzeydoğusunda YPG'nin kontrolünde bulunan bölgeye operasyon düzenleneceği yönündeki yeni demeçlerini izliyor.

Erdoğan Bursa'da İstanbul-İzmir Otoyolu'nun açılışında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı: "Biz Afrin'e girdik, Cerablus'a da girdik, biz El Bab'a da girdik. Şimdi de Fırat'ın doğusuna gireceğiz. Biz bunu Rusya'yla da paylaştık, Amerika'yla da paylaştık. Çünkü oralardan bize bu taciz atışları devam ettikçe bizim sessiz kalmamız mümkün değildir. Biz bir yere kadar sabrederiz. O sabrın bir sonu var."

ABD, "Ciddi endişe yaratıyor" demişti

Erdoğan'ın bu sözlerinden sonra ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, “Suriye’nin kuzeyinde planlanan bu tür tek taraflı askeri eylemler, özellikle ABD’li askerlerin harekat bölgesinin yakınında bulunma olasılığı, ABD’nin ve yerel Suriyeli partnerlerin IŞİD karşıtı operasyonlarının sürmesi nedeniyle ciddi endişe yaratıyor” demişti.