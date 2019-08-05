HABER /  GÜNCEL
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun
ADV Faizler Düştü! İşte en avantajlı bayram kredileri...

Karabük'te FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon 19 gözaltı

Demirören Haber Ajansı
Karabük'te FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon 19 gözaltı

KARABÜK merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY'nin 'yeni yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda 19 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler arasında örgüte bağlılığı devam ettirmek için sohbet toplantıları düzenleyen kişiler, sözde hakim ve savcılar sorumlusu, finansman ve emniyet sorumluları bulunuyor.

KARABÜK Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik Karabük merkezli Zonguldak ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 19 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin, örgütün yeni 'il yapılanması'nda aktif olarak faaliyet gösterdikleri, örgüte eleman kazandırmaya çalıştıkları, cezaevinde bulunan örgüt mensubu yakınlarına moral verdikleri, örgütsel bağlılığı devam ettirme amaçlı sohbetler düzenledikleri tespit edildi.

Gözaltına alınanlar arasında; örgütün 'yeni yapılanması'nda sözde il mensubu, sözde hakim ve savcılar sorumlusu, sözde imamlar sorumlusu, sözde finansman sorumlusu, sözde mütevelli heyeti mensupları ve sözde emniyet sorumlusu da bulunuyor. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda ise örgüte ait yayınlar, 4 bin 200 dolar, 1400 TL, cep telefonu ve bilgisayarlar ele geçirildi. Şüphelilerden 2'sinin emniyette ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılacağı bildirilirken, soruşturma sürdürülüyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Döviz karşılığı Türk lirası swap işlemlerinde vade uzatıldı
Döviz karşılığı Türk lirası swap işlemlerinde vade uzatıldı
Antalya'da köpeğin ayağını ve ağzını bağlayıp ölüme terk ettiler
Antalya'da köpeğin ayağını ve ağzını bağlayıp ölüme terk ettiler
S&P'den kritik açıklama: Türkiye'de bankacılık krizi olasılığı hâlâ var
S&P'den kritik açıklama: Türkiye'de bankacılık krizi olasılığı hâlâ var
Vladimir Putin dünyayı endişelendirecek açıklama! ABD'ye kritik uyarı
Vladimir Putin dünyayı endişelendirecek açıklama! ABD'ye kritik uyarı
Suriye ordusu Türkiye'yi suçlayıp operasyonları yeniden başlattı
Suriye ordusu Türkiye'yi suçlayıp operasyonları yeniden başlattı
Fenerbahçe Lucas Silva transferi için Real Madrid'le anlaştı!
Fenerbahçe Lucas Silva transferi için Real Madrid'le anlaştı!
ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme
LGS 2. tercih sonuçları 2019 ne zaman açıklanır MEB nereden bakılır?
LGS 2. tercih sonuçları 2019 ne zaman açıklanır MEB nereden bakılır?
Konya'daki korkutan kazanın görüntüleri
Konya'daki korkutan kazanın görüntüleri
Galatasaray Chelsea'den Bakoyoko'yu kiralamak istiyor
Galatasaray Chelsea'den Bakoyoko'yu kiralamak istiyor
Simon dolgu nedir? Türkiye'de Dr. Hüseyin Tırman uyguluyor
Simon dolgu nedir? Türkiye'de Dr. Hüseyin Tırman uyguluyor
Şarkıcı Elif Kaya Kaz Dağları için soyundu mesajı olay oldu
Şarkıcı Elif Kaya Kaz Dağları için soyundu mesajı olay oldu
Yorumlar