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ABD piyasalarında sert düşüş sürüyor

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ABD piyasalarında sert düşüş sürüyor

Çin ile ABD ticaret savaşlarının derinleşmesi ABD piyasalarında sert düşüşe neden oldu. ABD borsalarındaki kayıp yüzde 3'ü aştı.

ABD hisse senedi piyasaları ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının yeniden alevlenmesiyle büyük düşüş yaşadı. Borsalardaki kayıplar yüzde 3'ü aştı..

Yuan'ın 2008 yılının Mayıs ayından bu yana en düşük düzeye gerilemesini eleştiren ABD Başkanı Donald Trump, Çin'i büyük bir ihlal yaparak para biriminin değerini düşürdüğünü ileri sürmüştü. 

Dolar/Yuan kuru, 2008'den bu yana ilk kez 7'yi aşmıştı.

Avrupa Borsaları da düşüşte

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 2,31 değer kaybederek 369,43 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,47 azalarak 7.223,85 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,80 düşerek 11.658,51 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,19 değer kaybederek 5.241,55 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,30 gerileyerek 20.773,30 puana indi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.20 itibarıyla yüzde 0,83'lük artışla 1,1198 seviyesinde bulunuyor.

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