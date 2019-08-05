HABER /  DÜNYA
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun
ADV Faizler Düştü! İşte en avantajlı bayram kredileri...

BM Teksas'taki terör saldırısını kınadı

Anadolu Ajansı
BM Teksas'taki terör saldırısını kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin Teksas eyaletinde hafta sonu yaşanan ve 21 kişinin ölümüne neden olan silahlı saldırıyı 'terör saldırısı' olarak nitelendirdi ve kınadı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Teksas'taki 'terör saldırısı' ve Ohio eyaletinin Dayton kentindeki silahlı saldırıyı kınadı.

Guterres, nefret, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve her türlü ayrımcılıkla mücadele için birlikte çalışılması gerektiğini ifade etti.

Saldırılar

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı El Paso kentinde bulunan bir alışveriş merkezinde hafta sonu düzenlenen silahlı saldırıda 21 kişi yaşamını yitirmiş, 26 kişi yaralanmıştı.

Bu saldırıdan saatler sonra Ohio eyaletine bağlı Dayton kentinde bir barın yakınında düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmişti.

ABD güvenlik birimleri tarafından yapılan incelemenin ardından, her iki saldırının da 'beyaz ırkçılık' motifleri taşıdığı açıklanmış, Teksas saldırısı için 'iç terör' değerlendirmesi yapılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da nefret ve beyaz ırkçılığın herkes tarafından kınanması gerektiğini belirtmişti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Türk askeri yetkili 'Fırat' operasyonunun tarihini açıkladı
Türk askeri yetkili 'Fırat' operasyonunun tarihini açıkladı
Trump'tan beyaz ırkçılığın kınanması için çağrı
Trump'tan beyaz ırkçılığın kınanması için çağrı
MHP Genel Sekreteri'nden Akşener'e cevap
MHP Genel Sekreteri'nden Akşener'e cevap
Karabük'te FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon 19 gözaltı
Karabük'te FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon 19 gözaltı
Döviz karşılığı Türk lirası swap işlemlerinde vade uzatıldı
Döviz karşılığı Türk lirası swap işlemlerinde vade uzatıldı
Antalya'da köpeğin ayağını ve ağzını bağlayıp ölüme terk ettiler
Antalya'da köpeğin ayağını ve ağzını bağlayıp ölüme terk ettiler
ÖNCEKİ HABERLER
Adana'da kocası tarafından vurulan kadın yaşam savaşını kaybetti
Adana'da kocası tarafından vurulan kadın yaşam savaşını kaybetti
ABD Ticaret Bakanı, ticaret görüşmeleri için Türkiye'ye geliyor
ABD Ticaret Bakanı, ticaret görüşmeleri için Türkiye'ye geliyor
Ankara'da avcı kız çetesinden 250 bin liralık gasp
Ankara'da avcı kız çetesinden 250 bin liralık gasp
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme
LGS 2. tercih sonuçları 2019 ne zaman açıklanır MEB nereden bakılır?
LGS 2. tercih sonuçları 2019 ne zaman açıklanır MEB nereden bakılır?
Ben Fero kucak dansı videosu izleyen yuh çekti!
Ben Fero kucak dansı videosu izleyen yuh çekti!
Yorumlar