ABD heyetiyle yapılan güvenli bölge görüşmesi sona erdi

Milli Savunma Bakanlığı yetkilileriyle ABD'li yetkililerin Suriye'de oluşturulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin görüşme sona erdi.

Güvenli Bölge görüşmesi

Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinde koordineli şekilde tesisi planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik ABD askeri yetkilileri ile görüşmeler saat 10.00'da başladı." denildi.

'Tek başımıza da oluştururuz' mesajı

Cuma günü basının karşısına geçen Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Bu sürecin oyalamaya dönüşmesine izin vermeyeceğiz. Beklentilerimizin karşılanmaması halinde, ulusal güvenliğimizi sağlamak üzere her türlü önlemi alabilecek kabiliyete ve yeteneğe sahibiz. ABD ile ortak bir noktada buluşulamaması halinde güvenli bölgeyi tek başımıza oluşturmak zorunda kalacağız. Bunu her düzeyde ABD'li muhataplarımıza iletiyoruz" demişti.