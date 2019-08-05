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ABD heyetiyle yapılan güvenli bölge görüşmesi sona erdi

ABD heyetiyle yapılan güvenli bölge görüşmesi sona erdi

ANKARA'da, Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri ile ABD'li askeri yetkililer arasındaki görüşmenin bugünkü kısmı bitti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Görüşmelere yarın devam edilecek" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı yetkilileriyle ABD'li yetkililerin Suriye'de oluşturulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin görüşme sona erdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Görüşmelere yarın devam edilecek" denildi.

Güvenli Bölge görüşmesi

Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinde koordineli şekilde tesisi planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik ABD askeri yetkilileri ile görüşmeler saat 10.00'da başladı." denildi.

'Tek başımıza da oluştururuz' mesajı

Cuma günü basının karşısına geçen Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Bu sürecin oyalamaya dönüşmesine izin vermeyeceğiz. Beklentilerimizin karşılanmaması halinde, ulusal güvenliğimizi sağlamak üzere her türlü önlemi alabilecek kabiliyete ve yeteneğe sahibiz. ABD ile ortak bir noktada buluşulamaması halinde güvenli bölgeyi tek başımıza oluşturmak zorunda kalacağız. Bunu her düzeyde ABD'li muhataplarımıza iletiyoruz" demişti.

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