İran Basra Körfezi yakınlarında iki tekneye el koydu

İrani, Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr Limanı yakınlarında kaçak mal taşıdığı belirtilen iki tekneye el koyup 7 kişiyi gözaltına aldı.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e konuşan Buşehr eyaleti Donanma Komutanı Veliyullah Rızainejad, "Kaçakçılıkla mücadele kapsamında denizciler, kaçak mal taşıdığı tespit edilen iki tekneye Buşehr Limanı yakınlarında el koydu." dedi.

7 kişi gözaltına alındı

Teknelerin içinde otomobil lastiği, otomobil yedek parçası ve ev aletleri gibi çok miktarda kaçak mal tespit edildiğini aktaran Rızainejad, teknelerdeki 7 kişinin de gözaltına alındığını belirtti.

Piyasa değeri yaklaşık 13 milyon lira

Rızainejad, uzmanların teknelerdeki kaçak mallarınpiyasa değerini 100 milyar riyal (yaklaşık 13 milyon lira) olarak hesapladığını sözlerine ekledi.