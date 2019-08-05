HABER /  DÜNYA
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun
ADV Faizler Düştü! İşte en avantajlı bayram kredileri...

İran Basra Körfezi yakınlarında iki tekneye el koydu

İran Basra Körfezi yakınlarında iki tekneye el koydu

İrani, Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr Limanı yakınlarında kaçak mal taşıdığı belirtilen iki tekneye el koyup 7 kişiyi gözaltına aldı.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e konuşan Buşehr eyaleti Donanma Komutanı Veliyullah Rızainejad, "Kaçakçılıkla mücadele kapsamında denizciler, kaçak mal taşıdığı tespit edilen iki tekneye Buşehr Limanı yakınlarında el koydu." dedi. 

7 kişi gözaltına alındı

Teknelerin içinde otomobil lastiği, otomobil yedek parçası ve ev aletleri gibi çok miktarda kaçak mal tespit edildiğini aktaran Rızainejad, teknelerdeki 7 kişinin de gözaltına alındığını belirtti.

Piyasa değeri yaklaşık 13 milyon lira

Rızainejad, uzmanların teknelerdeki kaçak mallarınpiyasa değerini 100 milyar riyal (yaklaşık 13 milyon lira) olarak hesapladığını sözlerine ekledi.

Irak gemisine de el koyulmuştu

İran dün de Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle bir Irak gemisine el koyulduğunu duyurmuştu. Irak Petrol Bakanlığı ise el konulan geminin Bağdat yönetimine ait olduğu yönündeki iddiayı yalanlamıştı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Turuncu alarm verildi! Kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı yapıldı
Foto Galeri Turuncu alarm verildi! Kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı yapıldı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Suriye ordusu Türkiye'yi suçlayıp operasyonları yeniden başlattı
Suriye ordusu Türkiye'yi suçlayıp operasyonları yeniden başlattı
Fenerbahçe Lucas Silva transferi için Real Madrid'le anlaştı!
Fenerbahçe Lucas Silva transferi için Real Madrid'le anlaştı!
Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arasındaki yarım milyon farkı kapattı
Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arasındaki yarım milyon farkı kapattı
Kamu çalışanlarına maaşları ne zaman ödenecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi
Kamu çalışanlarına maaşları ne zaman ödenecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi
BAE'den Türkiye'deki vatandaşlarına uyarı! SIM kartınızı iptal edin
BAE'den Türkiye'deki vatandaşlarına uyarı! SIM kartınızı iptal edin
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan kredi desteği açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan kredi desteği açıklaması
ÖNCEKİ HABERLER
Balıkesir'de dehşet kaza!
Balıkesir'de dehşet kaza!
Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Gönül, bıçak altına yattı
Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Gönül, bıçak altına yattı
Uzmanlardan tatilcilere güneşlenme uyarısı! İnme ile karşı karşıya kalabilirsiniz
Uzmanlardan tatilcilere güneşlenme uyarısı! İnme ile karşı karşıya kalabilirsiniz
Milli Eğitim Bakanı Selçuk gençlik kampında öğrencilerle buluştu
Milli Eğitim Bakanı Selçuk gençlik kampında öğrencilerle buluştu
CHP Sözcüsü Öztrak'tan dikkat çeken erken seçim çıkışı
CHP Sözcüsü Öztrak'tan dikkat çeken erken seçim çıkışı
Emekli bayram ikramiyesi ayın kaçında hangi bankaya yatacak?
Emekli bayram ikramiyesi ayın kaçında hangi bankaya yatacak?
Yorumlar 2 yorum