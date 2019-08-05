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Evde bakım maaşları bayram öncesi ayın kaçında yatacak?

Evde bakım maaşları bayram öncesi ayın kaçında yatacak?

Devlet tarafından evinde yaşlı, ağır hasta ve engelli bakan vatandaşlara ödenen evde bakım maaşı bin 315 lira oldu. Evde bakım maaşları, engelli ve 2022 maaşları 9 Ağustos'ta Kurban bayramı öncesinde yatacak. Sevindiren haberi ise Bakan Fatma Zehra Selçuk verdi.

Evde bakım maaşları, engelli maaşları ve 2022 maaşları ağustos ayında erken yatacak, ner tarihi Fatma Zehra Selçuk duyurdu. Yüzbinlerce engelli vatandaşın evde bakım aylığının 9 Ağustos Cuma günü ödenecek. 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Zehra Selçuk, yüzbinlerce engelli vatandaşın evde bakım aylığının 9 Ağustos Cuma günü ödeneceğini duyurdu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Selçuk, yüzbinleri ilgilendiren müjdeyi açıkladı. Buna göre 513 bin engelliye toplam 711 milyon TL evde bakım aylığı ödemeleri 9 Ağustos Cuma günü yatırılacak.

EVDE BAKIM ÜCRETİ NASIL ALINIR: Evde bakım maaşı almak için tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından düzenlenmiş engel oranının en az ‘yüzde 50’ olan ve ‘ağır engelli’ bölümünde ‘evet’ yazan rapor gerekiyor. Küçük çocuklarda rapor 1-2 yıllık veriliyor. Bakım parası 1384 lira olarak uygulanıyor. Bu maaş için engelli kişinin ikametgâhının bulunduğu yerdeki ‘Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılıyor.

Engelli aylığı alabilmek için kaymakamlıklardaki ‘Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvuru yapılması gerekiyor. Bakım aylığında gelir şartı 1219 lira fakat, engelli aylığı bağlanacak kişide bu şart 607 lira olarak uygulanıyor. 2019 yılında engelli aylığı almak için başvuracak kişiler, diğer şartları sağlıyorlarsa ve yaşadıkları hane içindeki kişi başına düşen gelir 607 liranın altındaysa, engelli aylığı alabilirler.

Hesap yapılırken bayramlarda ödenen 1000’er liralık emekli ikramiyeleri geliri artırdığı için çoğu kişi bakım maaşından mahrum kalıyordu. Hatta bakım maaşı kesilenler olmuştu. Yasal düzenlemeyle bu engel ortadan kalktı. Artık bayram ikramiyeleri evde bakım yardımında gelir şartı hesaplanmasına dahil değil. Kesilen maaşlar da iade edildi

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