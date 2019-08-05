HABER /  POLİTİKA
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun
ADV Faizler Düştü! İşte en avantajlı bayram kredileri...

Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arasındaki yarım milyon farkı kapattı

Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arasındaki yarım milyon farkı kapattı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şu an 5.9 milyon Instagram takipçisi var.

24 Haziran tarihinde Erdoğan’ın 5.7, İmamoğlu’nun 5.3 milyon takipçisi vardı. Bugün, ikisinin de 5.9 milyon takipçisi var.

Erdoğan, 5.7 milyon takipçi ile Türkiye'de en fazla Instagram takipçisi bulunan siyasi liderdi.

Yarım milyon farkı kapattı

24 Haziran'dan bugüne kadar geçen sürede Erdoğan 200 bin, Ekrem İmamoğlu ise 600 bin kadar takipçi kazandı. Böylece İmamoğlu, yarım milyon farkı kısa sürede kapatmış oldu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Turuncu alarm verildi! Kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı yapıldı
Foto Galeri Turuncu alarm verildi! Kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı yapıldı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Kamu çalışanlarına maaşları ne zaman ödenecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi
Kamu çalışanlarına maaşları ne zaman ödenecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi
BAE'den Türkiye'deki vatandaşlarına uyarı! SIM kartınızı iptal edin
BAE'den Türkiye'deki vatandaşlarına uyarı! SIM kartınızı iptal edin
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan kredi desteği açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan kredi desteği açıklaması
Pendik'te hamile kadına dehşeti yaşatan baklavacı kardeşlere büyük darbe
Pendik'te hamile kadına dehşeti yaşatan baklavacı kardeşlere büyük darbe
TOBB başkanı paylaştı yerli otomobilin prototipi ilk kez sergilendi
TOBB başkanı paylaştı yerli otomobilin prototipi ilk kez sergilendi
Erdoğan'ın 'Fırat'ın doğusuna askeri harekat' çıkışına ABD'den yanıt!
Erdoğan'ın 'Fırat'ın doğusuna askeri harekat' çıkışına ABD'den yanıt!
ÖNCEKİ HABERLER
Yeni bir dinozor türü keşfedildi
Yeni bir dinozor türü keşfedildi
2. lise tercihleri MEB boş kontenjanlar 2. nakil sonuçları ne zaman?
2. lise tercihleri MEB boş kontenjanlar 2. nakil sonuçları ne zaman?
Keşmir krizi kapıda! Pakistan: Her türlü karşılığı vereceğiz
Keşmir krizi kapıda! Pakistan: Her türlü karşılığı vereceğiz
Burçların tarihleri değişti NASA yeni burç sıralaması nasıl?
Burçların tarihleri değişti NASA yeni burç sıralaması nasıl?
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası: Kalkınmayı kendimize görev biliyoruz
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası: Kalkınmayı kendimize görev biliyoruz
Emekli bayram ikramiyesi ayın kaçında hangi bankaya yatacak?
Emekli bayram ikramiyesi ayın kaçında hangi bankaya yatacak?
Yorumlar