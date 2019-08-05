Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arasındaki yarım milyon farkı kapattı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şu an 5.9 milyon Instagram takipçisi var.

24 Haziran tarihinde Erdoğan’ın 5.7, İmamoğlu’nun 5.3 milyon takipçisi vardı. Bugün, ikisinin de 5.9 milyon takipçisi var.

Erdoğan, 5.7 milyon takipçi ile Türkiye'de en fazla Instagram takipçisi bulunan siyasi liderdi.

Yarım milyon farkı kapattı

24 Haziran'dan bugüne kadar geçen sürede Erdoğan 200 bin, Ekrem İmamoğlu ise 600 bin kadar takipçi kazandı. Böylece İmamoğlu, yarım milyon farkı kısa sürede kapatmış oldu.