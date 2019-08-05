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Beşiktaş Victor Ruiz'i kadrosuna kattı

Demirören Haber Ajansı
Beşiktaş Victor Ruiz'i kadrosuna kattı

Beşiktaş, Villarreal'de forma giyen 30 yaşındaki stoper Victor Ruiz'i 3 yıllığına renklerine bağladı.

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, son olarak Villarreal forması giyen İspanyol stoper Victor Ruiz'i kadrosuna kattı.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın stoper bölgesi için takviye istemesi üzerine harekete geçen siyah-beyazlı yönetim, Villarreal'den Victor Ruiz ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

İspanyol savunmacının yarın İstanbul'a gelerek sözleşme imzalaması bekleniyor.

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