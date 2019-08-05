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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan kredi desteği açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan kredi desteği açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kaliteli ve sürdürülebilir büyüme hedefimiz doğrultusunda ihracat ve katma değerli ürün üretimini destekleyen İVME Finansman Paketi başarıyla yoluna devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank 11 bin 500 firmaya 5,2 milyar TL kredi tahsis etti. 1,7 milyar TL kredi kullanıldı.

5,2 milyar TL kredi tahsis edildi

Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan bir yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Kaliteli ve sürdürülebilir büyüme hedefimiz doğrultusunda ihracat ve katma değerli ürün üretimini destekleyen İVME Finansman Paketi başarıyla yoluna devam ediyor. Bugüne kadar firmalarımıza 5,2 milyar TL kredi tahsis edilirken, bu rakamın 1,7 milyar TL’si ise kullanıldı.

Albayrak'ın ilgili tweeti şöyle:

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