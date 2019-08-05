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Trabzonspor'un muhtemel rakibi belli oldu

Trabzonspor'un muhtemel rakibi belli oldu

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'ı elemesi halinde Universitatea Craiova -AEK eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. Yeni Malatyaspor ise, UEFA Avrupa Ligi'nde Play-off Turu'na yükselmesi durumunda Molde (Norveç) - Aris (Yunanistan) eşleşmesinin galibi ile oynayacak. 

Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turunu geçmeleri durumunda oynayacakları play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turunda karşılaşacağı Sparta Prag'ı elemesi durumunda Universitatea Craiova (Romanya) - AEK (Yunanistan) eşleşmesinin kazananı ile karşılaşacak.

Yeni Malatyaspor ise rakibi Partizan'ı elerse Molde (Norveç) - Aris (Yunanistan) mücadelesinin galibi ile play-off'ta kozlarını paylaşacak.

Avrupa Ligi play-off turunda ilk karşılaşmalar 22 Ağustos, rövanşları ise 29 Ağustos'ta oynanacak.

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