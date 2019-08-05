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Pendik'te hamile kadına dehşeti yaşatan baklavacı kardeşlere büyük darbe

İhlas Haber Ajansı

Pendik’te hamile kadın ve eşinin bulunduğu araca saldırarak dehşeti yaşatan Hasan Sel ve Hüseyin Sel'e ait Seydioğlu Baklavaları’nın dükkan ve imalathanelerindeki tabelalar indirildi.

Pendik’te trafikteki tartışma sonrası hamile kadın ve eşinin bulunduğu araca fiziksel saldırıda bulunarak hamile kadına dehşeti yaşatan Hasan ve Hüseyin Sel’e ait Seydioğlu Baklavaları isimli firmanın tabelaları, başka bir firmanın açtığı dava sonucu indirildi. 

Karar 11 Temmuz tarihinde açıklanmıştı
Seyidoğlu Baklavaları firmasının açtığı dava sonucu Bakırköy 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, ‘Seyidoğlu’ ve ‘Seydioğlu’ isimlerinin karışıklığa sebep olacağı sonucuna varan bilirkişi raporu doğrultusunda, hamile kadının bulunduğu araca saldırı olayı neticesinde davacı firmanın ‘itibar kaybı’ gerekçesini de göz önüne alarak marka tecavüzü niteliğindeki eylemlerin sabit olduğuna hükmetmişti. Bu doğrultuda davacı Seyidoğlu Baklavaları’nın ihtiyati tedbir talebini kabul eden mahkeme, davalı ‘Seydioğlu’nun tabelaların da sökülmesine karar vermiş, karar 11 Temmuz tarihinde açıklanmıştı. 



İcra yoluyla söküldü polis önlem aldı
Söz konusu mahkeme kararı doğrultusunda, Pendik’te Seydioğlu Baklavaları’na ait imalathane ve dükkanlardaki tabelalar, bugün icra yoluyla söküldü. Tabelaların sökülme işlemi sırasında herhangi bir olumsuzluğa karşı polis ekipleri de önlem aldı. 

Neler olmuştu
Pendik'te 7 aylık hamile kadın ve eşinin içinde bulunduğu araca saldırdıkları gerekçesi ile haklarında 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Hasan Sel ve Hüseyin Sel kardeşler ilk duruşmada delil karartma ve yurt dışına kaçma şüpheleri olmadığı gerekçesi ile tahliye edildi.

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