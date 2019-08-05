HABER /  GÜNCEL
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun
ADV Faizler Düştü! İşte en avantajlı bayram kredileri...

Batman'da HDP'li belediyeden ağaç kesimiyle ilgili özeleştiri

Batman'da HDP'li belediyeden ağaç kesimiyle ilgili özeleştiri

Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir, kentteki yol çalışması için ağaç kesimine ilişkin, "Oluşan kamuoyunun etkisiyle kendimizi ciddi bir özeleştiriye tabi tuttuk." dedi.  

Demir, Başkan Yardımcısı Songül Korkmaz ile düzenlediği basın toplantısında, önceki gün yol yapımı gerekçesiyle Yaşar Kemal Kent Ormanı'nda yetişkin ağaçların iş makinesiyle kırılıp yerinden sökülmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Demir, bunun yol açma dolayısıyla zorunluluktan yapıldığını belirterek, "Çevre konusunda hassasiyeti olan arkadaşlarımızın daha önce orada kendilerini ağaçlara bağlayarak çalışmayı engellediğini bildiğimizden, konuyu paylaşmadan çalışmayı yaptık." diye konuştu.

 Yaşar Kemal Kent Ormanı'nın kentin akciğeri olacağını anlatan Demir, "Ağaçların kesilmesi partimizin paradigmasına da ters. Oluşan kamuoyunun da etkisiyle kendimizi ciddi bir öz eleştiriye tabi tuttuk." ifadelerini kullandı.

"Sorumluluk tamamen bizimdir" 

Korkmaz da çalışmalar sırasında yapılan ağaç söküm işlemlerinin yerel yönetim anlayışlarına ters olduğunu belirterek, "Sorumluluk tamamen bizimdir. Bizim için çok acı bir tecrübe olarak hafızamızda yer edinecek." dedi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Binali Yıldırım’dan İzmir'in Bayındır ilçesine tarımsal OSB sözü
Binali Yıldırım’dan İzmir'in Bayındır ilçesine tarımsal OSB sözü
İzinsiz arandığınızda bunu yapın 75 bin TL cezası var
İzinsiz arandığınızda bunu yapın 75 bin TL cezası var
Ahmet Ağaoğlu'ndan Yusuf Yazıcı'nın gidişine olay yorum: İçime kan damladı
Ahmet Ağaoğlu'ndan Yusuf Yazıcı'nın gidişine olay yorum: İçime kan damladı
Ersun Yanal acil takviye istiyor: Bu üçlü bize seviye atlatır
Ersun Yanal acil takviye istiyor: Bu üçlü bize seviye atlatır
Bakan Çavuşoğlu'dan AB'ye rest! Trump ile ilgili sözleri dikkat çekti
Bakan Çavuşoğlu'dan AB'ye rest! Trump ile ilgili sözleri dikkat çekti
Bu nasıl bir iş? Suvarlı'da seçilen başkan ve eşine bakın
Bu nasıl bir iş? Suvarlı'da seçilen başkan ve eşine bakın
ÖNCEKİ HABERLER
Kayseri'de hırsızlar motosikleti sırtladılar
Kayseri'de hırsızlar motosikleti sırtladılar
2. nakil işlemleri ne zaman yapılacak kaç gün sürecek?
2. nakil işlemleri ne zaman yapılacak kaç gün sürecek?
Bakan Soylu talimatı verdi! 81 ile Kurban Bayramı'nda karayollarında güvenlik genelgesi
Bakan Soylu talimatı verdi! 81 ile Kurban Bayramı'nda karayollarında güvenlik genelgesi
Emekli bayram ikramiyesi ayın kaçında hangi bankaya yatacak?
Emekli bayram ikramiyesi ayın kaçında hangi bankaya yatacak?
Başakşehir'in Olympiakos'u elemesi halinde rakibi belli oldu
Başakşehir'in Olympiakos'u elemesi halinde rakibi belli oldu
Safiye Soyman kaç yaşında çocukları kimdir kızı Ümran evli mi?
Safiye Soyman kaç yaşında çocukları kimdir kızı Ümran evli mi?
Yorumlar 1 yorum