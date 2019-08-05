Batman'da HDP'li belediyeden ağaç kesimiyle ilgili özeleştiri

Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir, kentteki yol çalışması için ağaç kesimine ilişkin, "Oluşan kamuoyunun etkisiyle kendimizi ciddi bir özeleştiriye tabi tuttuk." dedi.

Demir, Başkan Yardımcısı Songül Korkmaz ile düzenlediği basın toplantısında, önceki gün yol yapımı gerekçesiyle Yaşar Kemal Kent Ormanı'nda yetişkin ağaçların iş makinesiyle kırılıp yerinden sökülmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Demir, bunun yol açma dolayısıyla zorunluluktan yapıldığını belirterek, "Çevre konusunda hassasiyeti olan arkadaşlarımızın daha önce orada kendilerini ağaçlara bağlayarak çalışmayı engellediğini bildiğimizden, konuyu paylaşmadan çalışmayı yaptık." diye konuştu.

Yaşar Kemal Kent Ormanı'nın kentin akciğeri olacağını anlatan Demir, "Ağaçların kesilmesi partimizin paradigmasına da ters. Oluşan kamuoyunun da etkisiyle kendimizi ciddi bir öz eleştiriye tabi tuttuk." ifadelerini kullandı.

"Sorumluluk tamamen bizimdir"

Korkmaz da çalışmalar sırasında yapılan ağaç söküm işlemlerinin yerel yönetim anlayışlarına ters olduğunu belirterek, "Sorumluluk tamamen bizimdir. Bizim için çok acı bir tecrübe olarak hafızamızda yer edinecek." dedi.