Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak tarih belli ayın kaçı?

Kurban bayramı yaklaştıkça milyonlarca emekliyi de bayram ikramiyesi heyecanı sardı. Kurban bayramı öncesi emekliler devletten 1000 lira ikramiye alacak. Peki emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında? Hangi emeklilere bayram ikramiyesi eksik yatacak?

Bayram ikramiyeleri için emeklilerin heyecanlı bekleyişi başladı. Devlet tarafından emekliye ödenecek olan 1000 liralık ikramiye ödemeleri başlıyor. Ramazan Bayramı itibariyle her Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi emeklilere 1000 TL bayram ikramiyesi veriliyor. Her bayramda olduğu gibi 2019 Kurban Bayramı’nda da emeklilere bin lira ikramiye ödenecek.

Peki, 2019 Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman emeklilerin hesaplarına yatacak? Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağını açıkladı.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?



Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı dolayısıyla 12 milyonu aşkın emekliye bayram ikramiyesi ödeneceğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Emeklilerimize bayram ikramiyelerini 8 ve 9 Ağustos'ta ödeyeceğiz. İkramiyeler SSK kapsamında olanlara 8 Ağustos, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında olanlara ise 9 Ağustos'ta ödenecek. 12 milyon 142 bin kişiye ödenecek toplam ikramiye miktarı yaklaşık 10 milyar 800 milyon lira olacak."

Selçuk, emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Çalışarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunan, üreten, alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimize ikramiyelerinin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Aileleri ile birlikte hayırlı bayramlar geçirmelerini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bayram İkramiyesini kimler alabiliyor?

-SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

-Şehit yakınları ve gaziler

-Ölüm aylığı alanlar

-Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

-Geçici köy korucuları

-Şeref aylığı alanlar

-Şampiyon sporcular,

-Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

-Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.

Yeni emekli olanlar faydalanabilecekler mi: 2019'da Kurban Bayramı'nın 11-14 Ağustos tarihlerine denk gelmesi ile ikramiyelerin 5 ila 9 Ağustos tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. Bu tarihten önce emekli olanlar bin TL'lik bayram ikramiyesinden yararlanabilecekler.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN: Hicri takvimde Zilhicce ayının 10'unda kutlanan Kurban Bayramı bu sene Miladi takvime göre 11 Ağustos Pazar günü kutlanacak. 10 Ağustos Cumartesi günü ise Kurban Bayramı arefesi idrak edilecek. 4 gün sürecek Kurban Bayramı 14 Ağustos Çarşamba günü sona erecek.

10 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 1. Gün

12 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramı 2. Gün

13 Ağustos Salı Kurban Bayramı 3. Gün

14 Ağustos Çarşamba Kurban Bayramı 4. gün

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN? 2019 Normal takvime göre Kurban Bayramı tatili Cumartesi günü başlayacak ve Çarşamba günü sona erecek. Perşembe günü normal mesai yapılacak. Perşembe ve Cuma günlerinin de tatil süresinin içerisine katılmasıyla ilgili beklenti var. Ancak bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.