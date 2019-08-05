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Kocaeli'de felçli kadın spor sayesinde hayata tutundu

İhlas Haber Ajansı
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Kocaeli'de felçli kadın spor sayesinde hayata tutundu

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi'nin ''Kocaeli Anne Şehir'' projesi kapsamında açılan spor salonunda geçirdiği kısmi felç ile sol kolunu oynatamayan Mine Genç, Anne Şehir projesi kapsamında spor salonunda yaptığı egzersizlerle sağlığına kavuştu.

Kocaeli'de başlatılan “Kocaeli Anne Şehir” projesi 54 yaşındaki kadının felçli koluna derman oldu. Karamürsel’de yaşayan Mine Genç, 29 yaşında geçirdiği kısmi felç nedeniyle sol kolunu oynatamıyordu.

Gördüğü fizik tedaviyle kolunu çok az oynatabilen Mine Genç, aradığı tedaviyi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından sürdürülen ‘Kocaeli Anne Şehir’ projesinde buldu. Ücretsiz olarak açılan spor salonunda antrenörler koordinesinde egzersizler yapan Mine Genç, kısa sürede sağlığına kavuştu. 

Sol kolu ve bacağında yaşadığı sıkıntıları anlattı
Mine Genç, “Şuan 54 yaşındayım. 29 yaşındayken felç geçirdim. O zaman tedavi oldum fakat son 7 yılda kas erimesi nedeniyle sol kolumda ve bacağımda güç kaybı oldu. Tek ilacı spor olan bir hastalık geçirdim ama yaşantım nedeniyle rahat spor yapabilecek bir imkânım yoktu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Kocaeli Anne Şehir’ projesini duydum. Bende hiç düşünden koşup kayıt oldum” dedi. 

Spora gelirken tek kaygısı torunlarıydı 
“Ben torunlarıma bakıyordum. Böyle bir yere gelmem için onları bırakacak bir yer bulmam gerekiyordu. Buraya geldiğimde ‘Kocaeli Anne Şehir’ projesinin Karamürsel’deki binasında çocuklara bakıldığını da öğrendim. Spora gelirken çocukları aynı bina içerisinde bulunan yuvaya bırakabiliyorum. Onlar da burada eğitim görüyorlar. Ben de gözüm arkada kalmadan rahat bir şekilde sporumu yapabiliyorum” diye konuştu. 

Kolunun iyileşmesi ile büyük sevinç yaşadı
“Kolumun iyileşmesinden umutsuzdum açıkçası ama ‘Kocaeli Anne Şehir’ projesiyle tanıştım. Burada gerçekten antrenörler eşliğinde güçlendirme egzersizleri yaparak felçli olan kolumu kullanabilir hale geldim. Arkadaşlarım ve akrabalarım beni görünce artık şaşırıyor, kolumu kullanabilmemi mutlulukla karşılıyorlar. Bu projeyi hayata geçirenlerden ve sebep olanlardan Allah binlerce kez razı olsun” şeklinde konuştu. 

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