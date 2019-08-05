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Bu nasıl bir iş? Suvarlı'da seçilen başkan ve eşine bakın

Bu nasıl bir iş? Suvarlı'da seçilen başkan ve eşine bakın

ADIYAMAN'ın Besni İlçesi'ne bağlı Suvarlı Beldesinde yenilenen seçimler sonrasında ortaya çıkan tablo şaşkınlık verici. Mazbatası iptal edilen İYİ Partili başkanın karısı AK Parti'den başkan seçildi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart'taki seçimlerin iptaline karar verilen Adıyaman'ın Besni İlçesi'ne bağlı Suvarlı Beldesi'nde dün seçimler yenilendi. Beldede 3 okulda 7 sandıkta bin 867 seçmen oy kullandı. Sonuçlar kamuoyuna yansıyınca herkes şaşkına döndü. Zira AK Parti itirazıyla başkanlığı giden Mikail Ağır'ın eşi AK Parti'den başkan seçildi. 

AK Parti iptal başvurusu yapmıştı

28 Mayıs'ta YSK, İYİ Parti'den Suvarlı Belediye Başkanı seçilen Mikail Ağır'ın adli sicil kaydındaki suçtan dolayı mazbatasının iptaline karar vermişti.  YSK'ya itirazı ise, AK Parti adayı Memet Korkmaz yapmıştı.

Dün Suvarlı'da yenilenen seçimlerde Mikail Ağır'ın eşi AK Parti'ye transfer olup aday oldu. Seçimlerde AK Parti adayı Gülfer Ağır 894 oy, Vatan Partisi adayı Gazi Sabancı 696 oy, BTP adayı Mustafa Doğan 8 oy alırken, 63 oy geçersiz sayıldı.

Eşimin sırtı yere gelmedi

Gülfer Ağır, eşinin sırtını yere getirmediği için çok mutlu olduğunu dile getirerek şunları söyledi:
-"Çok mutluyuz, Suvarlı olarak birleştik ve hakkımız olan seçimi tekrar kazandık. Bütün her şeyi Suvarlı halkına borçluyuz. Beyimin sırtı yere gelmedi. Haksızlığa uğradık tekrar hakkımızı aldık, sevinçliyiz".

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