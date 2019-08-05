Ankara'da önemli gelişme! ABD ile Güvenli Bölge görüşmeleri başladı

ANKARA 'da tarihi bir görüşme başladı. Türkiye'nin uzun yıllardır istediği Suriye'de güvenli bölgeye yönelik ABD askeri yetkilileri ile görüşmeler başladı.

Suriye'nin kuzeyinde tesisi planlanan "Güvenli Bölge"ye yönelik görüşmeler Ankara'da başladı. Görüşmeye ABD askeri yetkililer de katılıyor.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada "Suriye'nin kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik ABD askeri yetkilileri ile görüşmeler bugün saat 10.00’da MSB/Ankara'da başlamıştır" ifadesine yer verildi.

Suriye kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik ABD askerî yetkilileri ile görüşmeler bugün saat 10.00’da MSB/Ankara'da başlamıştır.#MSB #TSK — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 5 Ağustos 2019

Dışişleri'nin 'tek başımıza da oluştururuz' mesajı

Cuma günü basının karşısına geçen Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Bu sürecin oyalamaya dönüşmesine izin vermeyeceğiz. Beklentilerimizin karşılanmaması halinde, ulusal güvenliğimizi sağlamak üzere her türlü önlemi alabilecek kabiliyete ve yeteneğe sahibiz. ABD ile ortak bir noktada buluşulamaması halinde güvenli bölgeyi tek başımıza oluşturmak zorunda kalacağız. Bunu her düzeyde ABD'li muhataplarımıza iletiyoruz" demişti.

2012'den bu yana tartışma sürüyor

Türkiye, Suriye'de iç savaş başladığından bu yana hem desteklediği muhalif gruplar hem de sınırına gelen sığınmacılar için "güvenli bölge" talep ediyor. Bu talep ilk kez dönemin Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay tarafından Mart 2012'de resmi olarak dile getirildi. Atalay'dan bir gün sonra, o dönem Başbakan olan Erdoğan da "Tampon bölge ya da güvenli bölge kurulması önerilerini değerlendiriyoruz" dedi.

Ankara'nın "güvenli bölge" talebi yeni bir boyut kazandı

YPG'nin Temmuz 2012'de bayraklarını Suriye'nin Türkiye sınırında bulunan bazı yerleşim yerlerine çekmesi, Suriye'nin kuzeyinde rejim ordusunun çekildiği bazı bölgelerde özerk bölgeler ilan etmesinin ardından, Ankara'nın "güvenli bölge" talebi yeni bir boyut kazandı.

Erdoğan her fırsatta dile getirdi

1 Eylül'de Erdoğan, "uçuşa yasak bölge" ilanının yapılması gerektiğini, böylece "tampon bölge"nin oluşturulacağını söyledi. Eylül ayı sonunda Birleşmiş Milletler zirvesi için New York'a giden dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, BM Güvenlik Konseyi'nde karar alınabilmesi için mevkidaşlarıyla görüştü ancak sonuç olumsuz oldu. 2014'te Türkiye yeniden bir girişim başlatmaya çalıştı ancak dönemin ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki, pozisyonlarının değişmediğini söyledi.

Trump yönetimi daha ciddi ele alıyor

ABD'de bu yılın başına kadar karşılık bulmayan güvenli bölge fikri, Trump yönetiminin Suriye'den çekilme kararından sonra daha ciddi şekilde ele alınıyor. Ancak iki ülkenin "güvenli bölge"den beklentileri ve hedefleri çok farklı.

Türkiye ne istiyor?

Ankara, 25-30 kilometre derinliklerde güvenli bölgeler oluşturarak, burada imar ve yeniden yapılandırma çalışması yapmaya hazır olduğunu her fırsatta dile getiriyor. YPG'nin yer almasını istemediği bu bölgelerin Türk ordusu ve onun desteklediği Suriyeli muhalifler tarafından korunmasını talep ediyor. Bölgedeki sivil yönetimlerin ise, bölge halkı tarafından seçilecek temsilciler tarafından oluşturulması gerektiği görüşünde.