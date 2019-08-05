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Cenk Tosun için Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray talip oldu

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Cenk Tosun için Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray talip oldu

İngiliz ekibi Everton'da Moise Kean'ın transferi sonrası 3. forvet duruma düşen 28 yaşındaki Cenk Tosun için üç büyükler talip oldu. Futbol kariyerine İngiltere'de devam etmek isteyen Tosun, iyi bir teklif alamazsa rotasını üç büyüklere çevirecek

Rekor ücretle 2017-18 sezonunun devre arasında Everton'a transfer olan Cenk Tosun yol ayrımına geldi.

Geçen sezon Richarlison'un arkasına yedek kalan milli futbolcu, Everton'ın Moise Kean'i de almasıyla 3. forvet durumuna düştü.İngiliz basınına göre teknik direktör Marco Silva, Cenk Tosun'la görüşerek takımdan ayrılmasını istedi.

Vedat'ın yanına 2. forvet
Bu gelişme sonrası üç büyükler harekete geçti. Vedat Muriç'in yanına bir forvet daha almak isteyen Fenerbahçe kısa süre içinde Cenk'le temasa geçecek. Falcao'yu bitirmek üzere olan G.Saray da gündemine milli futbolcuyu aldı.

Kartal eski yıldızını istiyor
Cimbom, Mitroglou'nun yerine Cenk'i düşünüyor. Burak'ın sakatlığı sonrası forvet arayan Beşiktaş eski yıldızını gözüne kestirdi. Cenk'in önce Ada'da kalmak istediği, iyi bir teklif gelmezse Türkiye'yi düşüneceği öğrenildi.

Eşi dönmek istemiyor
Cenk Tosun'un Türkiye'ye transferinin önündeki en büyük engel eşi... Ece Tosun'un İngiltere'de yaşamına devam etmek istediği ve Cenk'e Premier Lig'den bir takıma gitmesi yönünde telkinde bulunduğu iddia ediliyor.

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