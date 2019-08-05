Burçların tarihi neden değişti Terazi burcu hangi ay oldu yeni tarihi

Burçların tarihi değişti NASA 13. yeni burcun Yılan burcu olduğunu açıkladı. Dünya'nın yörüngesel salınımının değişimini açıklayan NASA yeni burç tarihlerini ve burçların yeni sıralamasını da paylaştı. Peki İkizler burcunun yeni tarihleri nasıl 2019, burçların tarihi neden değişti? İşte 2019 yeni burç sıralaması...

İkizler burcu yeni tarihi ne oldu? Burçların tarihi değişti NASA'nın yeni burç açıklaması astronomlar ile astrologların arasını açtı. NASA'nın yaptığı burç açıklaması günün konusu oldu. Artık 13 burcun olduğunu açıklayan NASA, burçların yeni tarihlerini açıkladı. Peki ama burçların tarihleri neden değişti, yeni burç tarihleri hangisi, 13. yeni burç hangisi? İşte tartışılan konunun tüm detayları...

Burçların tarihleri değişti açıklamasının ardından ise binlerce kişi yeni burç tarihlerini araştırdı. Peki yeni burç sıralasına göre Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Kova, Oğlak ve Yay burçlarının yeni tarihleri oldu? 13. yeni burç olan Yılan burcu tarihleri hangisi oldu?

Haydi bu soruların yanıtını birlikte öğrenelim

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), Dünya'nın yörüngesel salınımı değiştiği için yıldızların Dünya'ya göre pozisyonunun değiştiğini bu nedenle de burçların tarihlerinin değiştiğini açıkladı.

Dünya'ya göre yıldızların pozisyonu değiştiği için, şimdiki gökyüzünün antik zamanlardakinden çok farklı olduğu; Güneş'in 12 burcu oluşturan takımyıldızların üzerinde bulunduğu zamanının da bu yüzden değiştiği açıklandı.

Aslan burcu artık 23 Temmuz-22 Ağustos değil

NASA'nın web sitesinde, burçlar ilk kez Babiller tarafından kullanılmaya başlandığında 23 Temmuz-22 Ağustos arasında doğanların Aslan Burcu olduğu ancak bu tarih aralığının artık Yengeç Burcu'na ait olduğu öne sürüldü.

Bunun nedeni ise Dünya'nın yer ekseninin geçtiği Kuzey Kutbu'nun aynı doğrultuda olmaması ve sonuç olarak 3 bin yıl sonra gökyüzünün değişmiş olması olarak açıklanıyor.

Yılan burcu gerçek mi?

Öte yandan astrolojide 12 değil 13 burcun var olduğu kanısı da giderek güçleniyor. NASA da web sitesinde Babillerin eski anlatılarında 13 burç olan Ophiuchus yani Yılan Burcu'na yer verdiğine değiniyor.Ancak Babillerin bilinmeyen bir nedenle Güneş'in 30 Kasım- 17 Aralık tarihinde üzerinde olduğu Yılan Burcu'nu bir kenara koyduğu biliniyor. İşte burçların yeni tarihleri....

BURÇLARIN YENİ TARİHLERİ

KOÇ : 18 Nisan-13 Mayıs

BOĞA : 13 Mayıs-21 Haziran

İKİZLER : 21 Haziran-20 Temmuz

YENGEÇ : 20 Temmuz-10 Ağustos

ASLAN : 10 Ağustos-16 Eylül

BAŞAK : 16 Eylül-30 Ekim

TERAZİ : 30 Ekim-23 Kasım

AKREP : 23 Kasım-29 Kasım

YAY : 17 Aralık-20 Ocak

OĞLAK : 20 Ocak-16 Şubat

KOVA : 16 Şubat-11 Mart

BALIK : 11 Mart-18 Nisan

YILAN : 29 Kasım-17 Aralık