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Ankara'da pompalıyla etrafa rastgele ateş açan 'Arap' lakaplı kişi gözaltına alındı

Ankara'da pompalıyla etrafa rastgele ateş açan 'Arap' lakaplı kişi gözaltına alındı

ANKARA’da, pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş eden 'Arap' lakaplı kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin ateş açtığı anlar ise kameralara yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Keçiören ilçesinde meydana geldi. Elindeki pompalı tüfekle Tutal Caddesi üzerinde yürüyen 'Arap' lakaplı ismi öğrenilemeyen kişi, etrafa rastgele ateş etmeye başladı. Olayda yaralanan olmazken, çevredekiler polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi cadde üzerinde gözaltına alarak emniyete götürdü. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, etraftaki boş kovanları topladı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ettiği öğrenildi.

Vatandaş büyük panik yaşadı

Öte yandan, olay anbean kameralara yansıdı. Çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, vatandaşların büyük panik yaşadığı ve 'Arap' lakaplı şüphelinin etrafa yaklaşık 4 el ateş ettiği görüldü.

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