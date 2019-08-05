Burhan Kuzu'dan yeni parti kuracak isimlere hem çağrı hem uyarı! CHP'yi iktidara taşır

AK Parti'nin kurucu üyeleri arasında yer alan Anayasa hukukçusu Burhan Kuzu, yeni parti kuracakları bilinen Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na "geri dönün" çağrısı yaparak bu partilerin kurulmasının CHP'yi iktidara taşıyacağını öne sürdü.

2002 ve Haziran 2015 tarihleri arasında AK Parti kadrolarından İstanbul milletvekilliği yapan Burhan Kuzu, yeni parti kuracakları bilinen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Bakan Ali Babacan ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na uyarı mahiyetinde bir çağrıda bulundu.

Burhan Kuzu, Onuncu Köy'de Çağlar Cilara'nın sorularını yanıtladı. Üç isme de tepki gösteren Kuzu, "Bu partilerin kurulması CHP'yi iktidara taşır. Bu millette bunu görecek. Bu partileri daha çok sol kanallar pohpohluyor. Ben bunu böyle görüyorum. Bu CHP'nin işine yarar." ifadelerini kullandı.

"Gelin beraber çalışalım"

"Biz onlara çağrıda bulunduk" açıklamasında bulunan Burhan Kuzu, "Gelin beraber çalışalım. Bizim de hatamız olabilir, insan hâli gayet doğaldır. Bir sıkıntı varsa gelin birlikte sil baştan yapalım." ifadelerini kullandı.

Başarıda Erdoğan'ın payına vurgu

Yeni parti kuracağı iddia edilen Gül, Davutoğlu ve Babacan'ın bugünkü konumlarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sayesinde geldiğini ifade eden Kuzu, "Hiçbiri müstakilen gelemezler. Parti kursunlar gelsinler bakalım. Gelebiliyorlar mı?" dedi.