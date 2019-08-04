Okan Bayülgen'den Fahrettin Altun'a destek! İddialar itibar suikastı

'İletişim Başkanı'nın da başına gelebilirmiş'

“Demek ki böyle bir itibarsızlaştırma İletişim Başkanı'nın da başına gelebilirmiş. Tam hikâyeyi bilmiyorum ama böyle önemli bir mevkideki adamın dahi tweetlerinde isyanını görüyorum. Bir özdeşlik kurdum. Benim başıma gelen onun da başına geliyor. Ben bir sanatçıyım. Bir sanatçıya bunu yapmak korkunç bir olay ama bir yandan da bu adam İletişim Başkanı. Çok önemli bir mevkide; Türkiye'de iletişimin başındaki adam”