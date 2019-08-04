Okan Bayülgen'den Fahrettin Altun'a destek! İddialar itibar suikastı
Şu sıralar yeni kurulan TV 100 kanalında çeşitli programlar yapan ünlü sunucu Okan Bayülgen, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Koordinatörü Fahrettin Altun ve eşi hakkında ortaya atılan maaş iddiaları için çarpıcı bir yorumda bulundu.
Yaptığı talk şovlar ile adından söz ettiren ünlü sunucu ve oyuncu Okan Bayülgen, yayın hayatına yeni başlayan TV 100 ekranlarında, İnce Ayar programında Özay Şendir'in konuğu oldu. Şendir, Bayülgen'e canlı yayında, son günlerde sosyal medyada gündem olan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve eşine ilişkin '4 maaş' iddialarını sordu. Bayülgen'in yanıtı dikkat çekiciydi.
İddiaların başlangıcı
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in öncülüğünde başlayan ve çoğu CHP'linin dahil olduğu 'Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evine dört maaş giriyor' iddiasına Altun ve eşi twitterdan cevap vermişti.
Bayülgen'den dikkat çeken yorum!
2 yıl boyunca itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını hatırlatarak, 'İtibar suikasti'ne uğramasına rağmen Türkiye'de tiyatro açarak çalışmaya devam ettiğini, ortağı olmadığını belirtten Bayülgen şunları söyledi;
'İletişim Başkanı'nın da başına gelebilirmiş'
“Demek ki böyle bir itibarsızlaştırma İletişim Başkanı'nın da başına gelebilirmiş. Tam hikâyeyi bilmiyorum ama böyle önemli bir mevkideki adamın dahi tweetlerinde isyanını görüyorum. Bir özdeşlik kurdum. Benim başıma gelen onun da başına geliyor. Ben bir sanatçıyım. Bir sanatçıya bunu yapmak korkunç bir olay ama bir yandan da bu adam İletişim Başkanı. Çok önemli bir mevkide; Türkiye'de iletişimin başındaki adam”