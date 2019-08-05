İyi Parti kongresinde tartışma: Gizli anahtar liste mi vardı?

İyi Parti’nin 4. Olağanüstü Kurultayı’nda yapılan seçimde partinin Genel İdare Kurulu (GİK) üyelikleri belli oldu. Tüzük gereği GİK sayısı 50’ye düşürüldü. GİK üyelerinin çoğunluğunun ‘merkez sağ’dan olması “Gizli listemi vardı” tartışmalarına neden oldu.

Partinin mevcutta bin 60 delegesinden 841’i kurultaya katılırken, bu delegelerin yalnızca 793’ü oy kullandı.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre, 50 kişilik GİK üyeliğine seçilen isimlerin büyük bir çoğunluğunun “merkez sağ” kökenli olması, “ülkücü kökenli isimlerin çoğunluğunun liste dışı kalması, partinin rotasını merkez sağa doğru çevirdiğini” gösterirken, partinin önde gelen isimlerinden Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın oy kullanan 793 delegeden yalnızca 399’unun oyunu alabildi.

Parti Sözcüsü Cihan Paçacı da 398 oyla GİK’e girdi. MHP’nin olağanüstü kurultay sürecinde Genel Başkan Devlet Bahçeli’ye “bayrak açan” ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in avukatlığını üstlenen Feridun Bahşi, aynı süreçte MHP Genel Başkan adayı Sinan Oğan’ın ekibinde yer alan Hasan Hüseyin Türkoğlugibi isimlerin de liste dışı kalması dikkat çekti. Eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in doktoru Aylin Cesur ve eski Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ise GİK’in sürpriz isimleri arasında yer aldı.

Gizli liste tartışması

Ülkücü isimlerin birçoğunun yeni GİK listesinde delegeden yeterli oyu alamaması sonrasında parti içinde “Gizli anahtar liste mi vardı” tartışmaları da başladı. Çarşaf listeyle seçime gidilmesine karşın 50 kişilik GİK’in, genellikle 239 kişilik aday listesinde yer alan 110 ile 150’nci sıra arasındaki isimlerden oluştuğu gözlenirken, bu 239 kişilik aday listesinin 110 ile 150’nci sıra arasında yer alan isimlerin “teşkilat tarafından oluşturulduğu” ileri sürüldü. Parti yöneticilerinden bir kısmının da bu durum karşısında “Genel Başkan Akşener’e ve teşkilatlara sahip çıkıldı” yorumunda bulunması dikkat çekti.