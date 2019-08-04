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HDP Mardin İl Başkanı gözaltına alındı

HDP Mardin İl Başkanı gözaltına alındı

Mardin'de yürütülen terör operasyonunda HDP İl Başkanı Eylem Amak gözaltına alındı. Firari iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

MARDİN merkezli terör operasyonunda yakalama kararı bulunan HDP Mardin İl Başkanı Eylem Amak gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan terör soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında Amak gözaltına alındı.

Firari iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Ekiplerce, 24 Temmuz'da gözaltına alınan DBP İl Başkanı Şeyhmus Sun, HDP Parti Meclisi üyesi Alaattin Semir Zuğurli, Nusaybin Belediye Meclis üyesi Sedat Ay ve DBP'li Leyla Bozkurt tutuklanmış, Nusaybin Belediye Başkan Yardımcısı Ferhat Kut, Diyarbakır'ın Bismil Belediye Meclis üyesi Gülşen Özer ve Nusaybin Belediye Meclis üyesi Emin Alkan, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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