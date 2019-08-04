Erdoğan: Faizler düşüyor, enflasyondaki gerileme de sürecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonominin geldiği son noktaya ilişkin verdiği bilgilerde, faizlerin düştüğünü ifade etti. Faizlerin düşüşüyle beraber enflasyondaki gerilemenin de süreceğinin altını çizen Erdoğan, piyasadaki canlanmanın yeniden ivme kazanacağını söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan ittifak konusunda ise; "MHP ile güç birliğine devam edeceğiz. Türk demokrasisini güçlendirecek yeni reformlara Cumhur İttifakı olarak imza atacağız." dedi.

Erdoğan, AK Parti Bursa İl Başkanlığı Teşkilat yemeğinde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle; ''31 Mart seçimlerinde adaylarımıza verdikleri güçlü destek için Bursalı kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyorum.

Bursa bir kez daha tercihi AK Parti'den yana kullanmıştır. Önümüzde 4 yıllık seçimsiz dönem bulunuyor. Bu dönemin taşıdığı önemin farkındayız. Milletin sandıkta verdiği mesajları doğru okuyarak üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz.''

Üzerimize düşenleri yerine getireceğiz

Şimdi önümüzde 4 - 5 yıllık seçimsiz bir dönem duruyor. AK Parti'nin Türk siyasetine damga vurabilmesi, fırsat penceresini kullanmasına bağlıdır. Seçimsiz dönemin, ülkemizi geliştirmesini AK Parti'de yenilenme ve birleşmenin gerçekleşmesini bekliyoruz.

Milletin sandıkta verdiği mesajları en doğru şekilde okuyarak üzerimize düşenleri muhakkak yerine getireceğiz.

MHP ile güç birliğine devam edeceğiz. Türk demokrasisini güçlendirecek yeni reformlara Cumhur İttifakı olarak imza atacağız.

'Her fikre Ak Parti'nin kapısı açıktır'

Kalbinde millete, memlekete hizmet sevdası olan herkese ne kadar aykırı olursa olsun her fikre AK Parti'nin kapıları daima açıktır. Biz pazara kadar değil mezara kadar diyerek çıktığımız bu yolda azimle yürüyeceğiz.

'Çatlak seslere kulak vermeyin'

Faizler düşüyor. Faizlerin düşmesiyle beraber enflasyondaki gerileme de sürecek. Piyasadaki canlanma yeniden ivme kazanacaktır. Sağda solda bazı duyduğunuz çatlak seslere asla kulak vermeyin, biz emin adımlarla yolumuzda devam ediyoruz.

Biz sabredersek, çalışırsak, üretirsek, dik durursak, hepsinden önemlisi sürekli 'öldük, bittik' diyerek millete karamsarlık aşılamaya kalkan felaket tellallarına kulak asmazsak, Allah'ın izniyle yarınımız bugünümüzden çok daha güzel olacaktır.

'IMF bizden borç ister hale geldi'

IMF kapılarında birkaç milyar dolar için el açan ekonomisi zayıf sanayisi dışa bağımlı bir ülkeyi kısa zamanda bölgesinin üretim üssüne dönüştürdük. 23,5 milyar dolar IMF olan borcu sıfırladık. Ve IMF bize para verecek durumda değil bizden borç ister hale geldi.

Önceki gün açıklanan dış ticaret rakamları her türlü saldırıya rağmen Türk ekonomisinin gücünü ortaya koymuştur. İhracat rakamları ekonomimizin temmuz ayında da süratle toparlanmaya devam ettiğini göstermiştir.

Rekora koşuyoruz

Küresel ticaretteki sıkıntılı atmosfere, Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşlarına rağmen biz ülkemizin en yüksek Temmuz ayı ihracat rakamına ulaştık.Turizmde de rekora koşuyoruz. 50 milyon turisti aşar duruma geldik. Turizmde çok ciddi bir yoğunluk yaşanıyor.

Bizim artık küçük meselelerle gündemi işgal eden sanal sorunlarla kaybedecek vaktimiz yok. Milletimiz bizden eser, hizmet bekliyor. Muhalefetin sığ gündemiyle değil milletin gündemiyle ilgilendik.