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İngiltere'nin süper kupası sahibini buldu

İngiltere'nin süper kupası sahibini buldu

FA Community Shield'da normal süresi 1-1 berabere biten maçta, Liverpool'u penaltılarla geçen Manchester City kupanın sahibi oldu.

İngiltere'nin süper kupası olarak bilinen Community Shield final maçında Manchester City ile Liverpool, 90 dakikalık normal sürede 1-1 berabere kaldı. 

Direkt olarak seri penaltılara gidilen dev finalde, rakibine üstünlük kuran Manchester City kupaya uzandı.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Origi

Manchester City: Bravo; Walker, Stones, Otamendi, Zinchenko; De Bruyne, Rodri, D Silva; B Silva, Sterling, Sane

Süper Kupa için geri sayım başladı

İngiliz takımları Liverpool ve Chelsea arasında, 14 Ağustos Çarşamba günü Vodafone Park'ta oynanacak UEFA Süper Kupa finali nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi, Süper Kupa ile Avrupa Ligi kupaları İstanbul Havalimanı'nda sergilenmeye başlandı. 

Geçen sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile Avrupa Ligi kupasının sahibi Chelsea arasında oynanacak Süper Kupa finali öncesinde mücadelenin oynanacağı İstanbul'da hazırlıklar devam ediyor. 

Bu kapsamda, Şampiyonlar Ligi, Süper Kupa ile Avrupa Ligi kupaları için İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'ndeki alanda özel platform oluşturuldu. Kırmızı halının bulunduğu platformda sergilenen kupaların çevresinde güvenlik görevlileri yer alıyor. 

Yerli ve yabancı yolcuların yoğun ilgi gösterdiği kupaların yaklaşık bir metre yaklaşılmasına izin veriliyor. Kupalara dokunmak isteyen kişilere görevlilerce çeşitli uyarılar yapılıyor.

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