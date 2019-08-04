Resti çektiler; ABD boş durmayacak

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, düzenlediği basın toplantısında Pekin'in Güney Çin Denizi'ndeki "istikrarsızlaştırıcı ve agresif" faaliyetlerine ABD'nin katlanamayacağını belirtti. Esper, "Çin bölgeyi kendi lehine şekillendirmeye çalışırken ABD boş durmayacak" dedi.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Avusturya'nın Sidney kentinde düzenlediği basın toplantısında Pekin'in Güney Çin Denizi'ndeki"istikrarsızlaştırıcı ve agresif" faaliyetlerine ABD'nin katlanamayacağını belirtti. Esper, "Çin bölgeyi kendi lehine şekillendirmeye çalışırken ABD boş durmayacak" dedi.

Esper, "Kimsenin Hint-Pasifik'te hakim olamayacağına inanıyoruz ve bölgenin acil olan güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak için ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz" dedi.

KAYNAK: HABER7