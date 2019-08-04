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Karabük'te yaralılara yardım için duran minibüsüne otomobil çarptı: 1 ölü, 7 yaralı

Karabük'te yaralılara yardım için duran minibüsüne otomobil çarptı: 1 ölü, 7 yaralı

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, kontrolden çıkıp, şarampole devrilen otomobilde yaralananlara yardım etmek için sürücüsünün durduğu yolcu minibüsüne, otomobil çarptı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Karabük- Kastamonu yolunun Çevrikköprü mevkisinde meydana geldi. Karabük yönüne giden Rıdvan Bahadır (34) yönetimindeki 07 E 3454 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, yaklaşık 30 metreden şarampole devrildi. Kazada yaralananlardan biri, yola çıkarak, yardım istedi.

Konarı köyünden Safranbolu'ya yolcu taşıyan, 78 M 6114 plakalı minibüsün sürücüsü Cemalettin Özbek (23), yaralılara yardım etmek için durdu. Bu sırada Hüseyin Akın'ın (34) kullandığı 34 TK 1498 plakalı otomobil, minibüse arkadan çarptı.

Kazalarda sürücü Rıdvan Bahadır ile aynı araçta bulunan Bahattin Eren (67), İbrahim Eken (56), Hilmi Bilican (39) ve minibüse çarpan otomobilin sürücüsü Hüseyin Akın ile aynı araçtaki Doğan Topaloğlu ve Yücel Kopal (28) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, 112 Acil Servis, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, 7 yaralıyı ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı. Sağlık durumu ağır olan Doğan Topaloğlu, ambulansta tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Tedaviye alınan Hüseyin Akın'ın ise hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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