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MİT ve Emniyet ortak operasyonla gri kategorideki 2 kadın PKK'lıyı paketledi

MİT ve Emniyet ortak operasyonla gri kategorideki 2 kadın PKK'lıyı paketledi

Emniyet ve MİT'in İstanbul'da düzenlediği ortak operasyonla, gri kategoride aranan PKK'nın alt örgütlerinden MLKP'li iki kadın terörist yakalandı.

Emniyet ve MİT’in ortak operasyonuyla gri kategoride aranan MLKP’li 2 kadın terörist yakalandı. 

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MİT, İstanbul’un Güngören ilçesinde bir adrese ortak operasyon düzenledi.

Operasyonda, Tunceli kırsalında faaliyet yürüten terör örgütü MLKP mensubu olan ve Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan, ‘Eylül’ kod adlı Songül Dilek ile ‘Rojda’ kod adlı ‘Güneş Akan’ yakalandı.

Söz konusu adreste yapılan aramada 3 adet sahte kimlik, 2 adet sahte üniversite öğrenci kartı, bir miktar dolar ve Türk parası ele geçirildi.

Tunceli kırsalında MLKP terör örgütü mensubu

Açıklamada, daha önceki operasyonlarda Tunceli kırsalında faaliyet gösteren 5 MLKP’li teröristten 2’sinin ölü olarak ele geçirildiği, 1’inin de ikna yoluyla teslim olduğu hatırlatıldı ve 2 kadın teröristin yakalanmasıyla birlikte Tunceli kırsalında MLKP terör örgütü mensubu kalmadığı belirtildi. 

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