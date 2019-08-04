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Trabzonspor'da Sörloth'un maliyeti belli oldu!

Demirören Haber Ajansı
Trabzonspor'da Sörloth'un maliyeti belli oldu!

Trabzonspor'un Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'den iki yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Alexander Sörloth'un maliyeti belli oldu. Buna göre Trabzonspor, Sörloth'un iki yıllığını kiralanması için kulübüne 750 bin Euro ödeyecek.

Ayrıca futbolcunun 2020-21 sezonunda resmi maçların yüzde 50'sinde ilk 11'de başlaması halinde 6 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu yer alıyor. Norveçli futbolcuya gelecek 2 sezon için de 1.5 milyon Euro garanti ücret ödenecek.

Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklama şöyle: 

"Profesyonel futbolcu Alexander Sörloth'un kulübümüze geçici transferi konusunda, Crystal Palace Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Crystal Palace Kulübüne geçici transfer bedeli olarak iki yıl için toplam 750.000.-EUR ödenecektir. Futbolcunun, 2020/21 sezonundaki resmi maçların (Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi veya UEFA Şampiyonlar Ligi) %50'sinde ilk 11'de başlaması halinde 6.000.000.-EUR bonservis bedeli ile kesin transferi gerçekleşmiş olacaktır.

Profesyonel futbolcu Alexander Sörloth ile 2+2 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2019/20 futbol sezonu için 1.500.000.-EUR garanti ücret, 2020/21 futbol sezonu için 1.500.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Futbolcunun transferi kapsamında menajerlik hizmet bedeli olarak, sözleşme garanti ücret tutarının %10'u ödenecektir."

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