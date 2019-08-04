Üniversite kayıt tarihi ne zaman başlıyor 2019 hangi evraklar gerekli?

YKS tercih sonuçlarına kilitlenen öğrenciler için heyecanlı geri sayım başladı. YKS tercih sonuçlarının Kurban Bayramı'ndan hemen sonra en geç 15 Ağustos'ta açıklanması bekleniyor. Üniversite kayıt işlemleri ise 19 Ağustos'ta başlayacak. Peki üniversite kayıtları için neler gerekli, istenen belge ve evraklar neler?

YKS yerleştirme sonuçlarının ardından öğrenciler üniversite kayıt işlemlerine başlayacak. Peki 19 Ağustos'ta başlayacak olan üniversite kayıt işlemlerinde öğrencilerden kayıt için neler istenecek, gerekli evraklar neler?

Öğrencilerin üniversitelere vermek zorunda olduğu belgeler hakkında bilgilendirme yapan ÖSYM, detayları yayımladı. Peki, üniversite kayıtları için gerekli belgeler neler olacak? İşte, o süreç hakkında bazı bilgiler

Kayıt hakkı kazanan öğrencilerden belirli belgeleri hazırlayıp teslim etmeleri beklenecek. İşte, o belgelerin listesi;

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.

KAYIT AŞAMASINDA BUNLARA DİKKAT EDİN

Adayların kayıt için bizzat başvurmaları (elektronik kayıt hariç) gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez.

Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.

Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

Yükseköğretim kurumları, kayıt yaptıracak adaylardan sağlık kurulu raporu isteyebilir.

Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

Elektronik kayda, özel yetenek programları ile yükseköğretim kurumlarınca elektronik kaydı uygun görülmeyen programlar (sağlık raporu isteyen programlar gibi) dâhil edilmeyecektir.

Aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıtlı öğrenciler, elektronik kayıt ekranında kaydı yapılmayarak yerleşmiş olduğu Yükseköğretim Kurumuna yönlendirileceklerdir.