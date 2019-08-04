Radara giren sürücünün polise söylediği sözler şaşkına çevirdi

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada 120 kilometre hız ile radara yakalanan bir sürücü, polislere "Bu arabaya niye hız 250 kilometre yaptılar o zaman. Sokmayın ülkeye" dedi.

Düzce'de trafik kazaların önüne geçebilmek için D-100 ve D-655 karayolu üzerinde 3 noktada aynı anda radar denetimi yapıldı.

Hız sınırına uymayan sürücülere, trafik ekiplerince 235 ila bin 240 bin lira arasında cezai işlem uyguladı. Lüks bir otomobil ile 50 ile gidilmesi gereken yolda 120 kilometre hız ile radara giren bir sürücü de trafik ekiplerine dert yandı. Sürücü, "Bu arabaya niye 250 kilometre yapmışlar. Sokmayın o zaman ülkeye" dedi.

Cezadan kurtulamadı

Söz konusu şahıs ancak ceza yemekten kurtulamadı.