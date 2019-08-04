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Rus savaş gemisi 'Caesar Kunikov' Akdeniz’e iniyor

Demirören Haber Ajansı
Rus savaş gemisi 'Caesar Kunikov' Akdeniz’e iniyor

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 112 metre uzunluğundaki 158 borda numaralı savaş gemisi 'Caesar Kunikov', Akdeniz'e iniyor.

Marmara Denizi’nden bugün saat 09.00’da Çanakkale Boğazı’na giriş yapan Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 112 metre uzunluğundaki 158 borda numaralı savaş gemisi 'Caesar Kunikov', boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu’nu döndükten sonra saat 10.30 sıralarında Çanakkkale önlerinde oldu.

Kilitbahir Köyü dağında bulunan ‘Dur Yolcu’ yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi Akdeniz’e doğru yol aldı.

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