Beşar Esad’ın eşi Esma Esad kanseri yendi son haline bakın
Beşar Esad’ın eşi Esma Esad, bir yıl önce yakalandığı meme kanserini tamamen yenerek sağlığına kavuştuğunu açıkladı.
Meme kanseri teşhisi konulan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın eşi Esma Esad kanseri yendi. Esad RT Arapça kanalına bir röportaj vererek kanseri yendiğini açıkladı.Esad'ın son hali de paylaşıldı.
111
Esad “Kanserin uzun, yorucu ve ağır bir yolculuk olduğunu biliyoruz. Bu yolculuğun hangi aşamasındasınız?” sorusuna “Yolculuğum sona erdi. Bütün acısı ve yorgunluğu, olumsuz ve hatta olumlu etkileriyle, Allah'a şükür bitti” cevabını verdi.
211
“Yani kanseri yendiniz diyebilir miyiz?” sorusu üzerine Esma Esad, “Evet. Allah'a şükürler olsun kanseri tamamen yendim” dedi.
311
411