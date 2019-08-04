Beşar Esad’ın eşi Esma Esad kanseri yendi son haline bakın

Esad “Kanserin uzun, yorucu ve ağır bir yolculuk olduğunu biliyoruz. Bu yolculuğun hangi aşamasındasınız?” sorusuna “Yolculuğum sona erdi. Bütün acısı ve yorgunluğu, olumsuz ve hatta olumlu etkileriyle, Allah'a şükür bitti” cevabını verdi.